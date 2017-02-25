Mağdur edeni mağdur ederiz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, aboneleri istekleri dışında serbest tüketici portföyüne almaya çalışan tedarik şirketlerine ilişkin, "Herkes kurallara uyacak, hakkına razı gelecek. Birtakım ihlallerde bulunan şirketleri hemen yolun başında cezalandırdık. Yaklaşık 93 şirkete yasak getirdik. Üç ay boyunca yeni abone alamayacaklar" dedi. SETAM tarafından düzenlenen 17'nci Uluslararası Enerji Konferansı'nda konuşan Yılmaz, piyasa derinleştikçe problemlerin de derinleşmesini istemediklerini vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kuralları ihlal edip aboneleri mağdur edenleri, biz de mağdur edeceğiz ve etmeye de başladık. Biz piyasa derinleştikçe problemlerin de derinleşmesini istemiyoruz. Derin bir piyasada problemlerin yok olmasını ve minimize edilmesini istiyoruz." ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Erika Olson da Türkiye'nin enerjide kritik önemde olduğunu, enerji sektöründe sınırsız fırsatlar barındırdığını söyledi. Olson, Türkiye'nin çok iyi bir lojistik altyapısı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bir doğalgaz ticaret merkezi haline gelmesini destekliyoruz" dedi.