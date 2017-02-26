FETÖ, tutuklananların ailelerine, gurbetçi militanlar ile yurtdışından finans sağlama arayışına girdi. Militanların çözülmesini önlemek için de ‘örgüt içi himmet sistemi’ kuruldu

15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), açığa alınan veya tutuklanan örgüt üyelerinin ailelerine, gurbetçi militanlar vasıtasıyla yurtdışından finans sağlama çabasında olduğu belirlendi. FETÖ'nün çözülmeyi engellemek için de "örgüt içi himmet" ve "zimmet aile" sistemi kurduğu tespit edildi.



HAİNLERE MAAŞ BAĞLANDI

FETÖ'nün, 17/25 Aralık'ta hükümete darbe girişiminin ardından, devlet memurluğundan atılanlara örgüt kurumlarından maaş bağladığı öğrenildi. 15 Temmuz sonrası yurtiçinde el konulan terör yuvalarından akan kara para musluğunun kesilmesiyle örgüt yurtdışındaki şirketlerin eline bakar oldu.



AİLELERE DESTEK ÇABASI

Örgütün dağılmayı ve tutuklananların FETÖ'nün iç yüzünü itiraf etmesini önlemek için büyük çaba sarf ettiği ortaya çıktı. FETÖ'nün yurtdışında kurduğu şirket ve işletmelerin gelirlerinin bir kısmını yurtdışında yaşayan örgüt üyeleri ve yabancı şirketler vasıtasıyla Türkiye'ye getirip mağdur rolüne bürünen ailelere gönderme çabasına girdiği öğrenildi. FETÖ'nün örgütü satmayan tutukluların aileleri için bu seferberliğe giriştiği kaydedildi.



ÇÖZÜLMEYİ ÖNLEME GAYRETİ

Köşeye sıkışan FETÖ, cezaevinde olan veya memuriyetten uzaklaştırılan militanlarının 'çözülmesini' önlemek için WhatsApp üzerinden haberleşerek 'örgüt içi himmet sistemi' de kurdu. Gayrimenkul sahibi FETÖ militanlarının bazı dairelerini diğer üyelere tahsis ettikleri, birçok ailenin örgüt hakkında konuşmasını engellemek için ihtiyaçlarının karşılandığı belirlendi. Örgüt kiracısı olan militanlardan mevcut kiracılarını çıkararak yerlerine bu aileleri oturtmalarını istedi. Zimmet aile planı ile dışarıdaki FETÖ'cülere, tutuklu olup örgütü satmayan militanların aileleri ile ilgilenme görevi verildi. Sözde mağdur aileler diğer FETÖ'cü ailelere zimmetlendi. Örgüt, söz konusu operasyonla, bu ailelerin örgüte cephe almalarının önüne geçmeyi planlıyor.