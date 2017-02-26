Komşu ile turizmde emekli hamlesi

Türkiye ve Yunanistan, turizmde ölü sezonu canlandırmak için işbirliğine gitti. Ortak destinasyon tanıtımı yapacak olan iki ülkenin hedefinde 125 milyon emekli Avrupalı var

Turizmde ölü sezon olan ekim ile mart arasındaki 6 aylık dönemi canlandırmak için Yunanistan ve Türkiye işbirliğine gitti. Avrupa'da yaşayan 55 yaş üstü 125 milyon insanı, kış aylarında Türkiye ve Yunanistan'a getirmek için harekete geçen iki ülke, ortak destinasyon tanıtımı yapacak. Yunanistan Sağlık Turizmi Konfederasyonu ile Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi (THTC) arasında yapılan anlaşma kapsamında, her iki ülke Avrupa'da ortak destinasyon olarak tanıtılacak. Anlaşmaya göre, turist 3 ay Türkiye'de 3 ay da Yunanistan'da kalacak. Bu yıl 250 bin emekli Avrupalı hedefleniyor. 2023'e kadar sayının 2 milyona çıkarılması planlanıyor. THTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak, bu kitlenin hem bıraktığı yüksek gelir hem de sıkıntılı sezonu canlandırması açısından sektör için büyük önem teşkil ettiğini söyledi.



HEDEF 250 BİN KİŞİ

Çakmak, "Türkiye ve Yunanistan aynı çanak içinde. Burayı ortak destinasyon olarak pazarlayıp, Avrupalı'ya alternatif sunarsak iki taraf da kazanacak. Bu nedenle iki ülkenin temsilcileri olarak böyle bir proje geliştirdik. Proje Yunanistan Turizm Bakanlığı nezdinde desteklendi. Türk Turizm Bakanlığı da projeye sıcak bakıyor. Bu yıl hedefimiz 250 bin emekli Avrupalı" dedi. 2023'e kadar Avrupa'daki 125 milyon yaşlı nüfusun yüzde 2'sini çekmeyi hedeflediklerini aktaran Çakmak, bunu başarabilirlerse sadece Türkiye turizmine ölü sezonda 12 milyar dolarlık katkı sağlanacağını söyledi.



DEVLET TATİL DESTEĞİ VERİYOR

Avrupa'da hava soğuk olduğu için emeklilerin özellikle çetin geçen kış aylarında daha ılıman iklime sahip olan ülkelere gidip 3 ila 6 ay arasında konakladığını anlatan Çakmak, "Bu kesim daha çok İspanya, İtalya, son dönemde de Tayland, Filipinler gibi Uzakdoğu ülkelerini tercih ediyor. Özellikle İskandinav ülkelerinde hükümet yaşlıları devlet desteğiyle başka ülkelere gönderiyor" dedi. Çakmak, Türkiye'deki tesislerin dünyanın birçok ülkesinden hem hizmet hem de kalite bakımından daha üst seviyede olduğunu sözlerine ekledi.