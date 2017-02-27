Bankalar vatandaşın elini rahatlatmak için her türlü kolaylığı yapıyor. Bunlardan biri de ‘borç transferi’. İsterseniz kredi kartı, ihtiyaç ve taşıt kredisi borcunuzu tek bankada toplayabilirsiniz

Kredi, kart, ek hesap (kredili mevduat hesabı) borçlarını zamanında ödeyemiyorsanız, borçlarınız artamaya devam ediyorsa veya her biri için farklı bankaya ödeme yapıyorsanız kolayı var. Artık tüm bu borçlardan tek kalemde kurtulmak mümkün. Diğer bankalardaki borçlarınızı 'Borç Transferi Kredisi' ile kapatıp, sadece tek bankaya borçlanarak istediğiniz vadede ödeyebilirsiniz.

KİMLİK VE GELİR BELGESİ

Transfer kredisiyle, kapatmak istenilen kredi ve kredi kartı borçları, kredi başvurusu sırasında listeleniyor. Banka krediye onay veriyor. Ardından mevcut açık kredi ve kredi kartının olduğu bankaya gerekli olan parayı EFT ile gönderiyor. Kart ve kredi borcu tamamen kapatılıyor. EFT için ücret alınmıyor. Transfer kredisi için müşteriden kimlik, gelir belgesi ve fatura (elektrik, su) isteniyor.

20 BİN LİRAYA KADAR

Bankalar düzenledikleri kampanyalarla 20 bin liraya kadar 'transfer kredisi' veriyor. Faiz oranları aylık yüzde 1.21-1.84 arasında değişen kredinin vadesi 48 aya kadar çıkıyor. 48 ay vadeyle 10 bin lira kredi çekenin ödemesi 324 liradan başlıyor. Vade uzadıkça faiz de artıyor. Bankalar değişik tutarlarda hayat sigortası da talep edebiliyor. Çıkan krediyle, vadesi gelmemiş kalan borç taksitlerinin hepsini birden ödeyebilirsiniz.

KART BORCUNU KREDİYLE ÖDE

Posta'nın haberine göre kredi kartının sadece yüzde 30-40'lık asgari ödemesini yapıyorsanız, geri kalan tutara her ay yüzde 1.84 faiz biniyor. Asgari ödeme tutarını da ödeyemediğiniz durumda yani tüm taksidi geciktirdiğinizde gecikme (temerrüd) faizi yüzde 2.34'e çıkıyor. Bu şekilde yüksek faiz ödeyeceğinize ihtiyaç kredisi çekerek borcunuzunu hemen kapatıp 48 ay vadeyle ödeyebilirsiniz. Böylece kredi kartı limitiniz de serbest kalmış olur.

KİMİN İÇİN DAHA AVANTAJLI?

Borç kapatma kredisi, hangi bankaya ya da hangi karta borcunuz olduğunu düşünmeden, son ödeme tarihlerini karıştırmadan tek borcu takip ederek ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu yüzden eğer farklı ödeme tarihleri olan ve bütçenizi zorlayan birden fazla kredi/kredi kartı borcunuz varsa borç transfer seçeneğini değerlendirin. Borcun tamamı tek kalemde kapatılacağından taksitleri tek bir günde ve belli bir tutarda ödeyebilirsiniz.