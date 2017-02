Ekonomide ‘evet’ 40 için neden

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, referandumda ‘Evet’ oyunun ekonomiye kazandıracaklarını 40 başlıkta anlattı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, sosyal yaşamdan ekonomiye kadar her alanda çağ atlatacak. Yeni sistem ekonomik ivmeyi yukarı taşıyacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, yeni sistemin kazandıracaklarına dikkat çekerek, "Ekonomide istikrarın garantisi olacak. Yapısal reformların önü açılacak. Finans sektörü güçlenecek. Mega projeler hızlanacak. Yatırımların önü açılacak. Bürokratik tıkanıklık aşılacak. Karar alma süreçleri hızlanacak" dedi. Gedikli, sisteminin gerekliliğini 40 başlıkta şöyle anlattı:



1-EKONOMİK GÜVENCE: Yeni hükümet sistemi ekonomide istikrarın garantisi olacak. Türkiye'nin her alanda gelişimine katkı sunacak.

2-HER ALANDA SİNERJİ: Her alanda sinerji yaratacak, hesap verebilirlik artacak.

3-LİDERLİK VİZYONU hisedilecek : Lider vizyonu sahaya yansıyacak. Türkiye'nin potansiyeli her alanda hissedilecek.

4- REFORMLAR TAM GAZ: Yapısal reform olabilecek birçok şeyin önünü açacak temel bir dinamik olacak.

5-FİNANS GÜÇLENECEK: Finans sektörü güçlenecek. Piyasalar için de temel bir dinamik olacak.

6-MEGA PROJELERE İVME KATACAK: Mega projeler, altyapı yatırımları hızlanacak. Kalkınma sürecine de katkı sunacak. Yeni havalimanı, TANAP, hızlı tren gibi bölgeye hitap eden projeler tam gaz sürecek. Türkiye enerji merkezi olacak.

7-İŞ DÜNYASININ ÖNÜ AÇILACAK: Ekonomideki dinamik bir yapı oluşacak. İşadamlarının önü açılacak.

8- TIKANIKLIK KALMAYACAK: Bürokratik tıkanıklık aşılacak. Hesap verebilirlilik artacak.

9- KARARLAR HIZLANACAK: Karar alma süreçleri hızlanacak.

10-BÜYÜMEYE DEVAM: Büyüme ivmesi yukarı taşınacak.

11-DÖNÜŞÜM HIZLANACAK: Türkiye'nin yurt dışında dönüşüm gücü pekişecek.

12-GÜÇLÜ BİR SİNYAL: Geleceğe yönelik güçlü bir sinyal olacak.

13-KALKINMA ŞAHLANACAK: Sistem kalkınma sürecini tetikleyecek, insanları zenginleştirecek. Kalkınma şahlanacak.

14- DÜNYA TİCARETİNDE SÖZ SAHİBİ: Türkiye dünya ticaretinde etkin bir aktör olacak.

15- VİZYONU DESTEKLEYECEK: Öngörülen vizyon sahaya etkili ve hızlı yansıyacak. 2023-2053 vizyonu desteklenecek.

16- ÖNCÜ ÜLKE OLACAK: Türkiye siyasi alanda olduğu gibi ekonomide de bölgesinde öncü bir ülke olacak.

17-REFAH ARTACAK: Refah seviyesi yükselecek ve tabana yayılacak.

18- CEPTEKİ PARA ARTACAK: Yeni hükümet sistemiyle birlikte ekonomik refah, milletin cebine giren para artacak.

19-BÜROKRATİK ETKİNLİK: Bürokratik etkinlik artacak. Yürütmenin tek elde toplanması ile bürokrasideki tıkanıklık son bulacak.

20- YABANCI ALGISI GÜÇLENECEK: Algı operasyonlarının önü kapanacak. Yabancıların algısında da olumlu enerji yaratacak.

21-SOSYAL POLİTİKALAR GÜÇLENECEK: Politik ivmenin yukarı taşınması sosyal politikalara da güç katacak.

22- KRİZLER SON BULACAK: Koalisyon hükümetleri döneminde ortaya çıkan krizler son bulacak.

23- İCRAAT HIZLANACAK: Karar alma süreçleriyle beraber icraatlar hızlanacak. İcra kuvveti yukarı çekildiği için sorunlar hızlı çözülecek.

24-KURUMLAR İŞİNİ YAPACAK: Bütün kurumlar daha hızlı, etkili çalışacak. Yapısal dönüşüm hızlanacak. Kamu kurumlarından üst kurullara kadar her alanda işleyiş hızlanacak.

25-GÜVENLİ BİR LİMAN OLACAK: Uluslararası yatırımcı için Türkiye güvenli bir liman olacak.

26- DOĞU'YA YATIRIM ARTACAK:

Güvenlikte artış ve terörün sona ermesi ile bölgeye yatırım artacak.

27-İHTİYACA ÖNCELİK: Toplumsal yasalar ve ihtiyaç yasaları hayata geçirilecek.

28- KRİZLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK: Koalisyon dönemlerindeki krizler yaşanmayacak.

29- ATAMALARDA TIKANMA BİTİYOR: Atamalarda bürokratik gecikmeler son bulacak.

30- HER ALANDA GÜVEN: Belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla her alanda güven oluşacak.

31- BÜTÇE HIZLANACAK: Bütçe Kanunu ile Kesin Hesap Kanunu birleştirilecek.

32- STANDART YÜKSELECEK: Ekonomik, sosyal faaliyetlerin standardı yükselecek.

33- FETÖ GİBİ YAPILAR OLMAYACAK: Vesayet kırılacak. FETÖ gibi yapıların önü kesilecek.

34- PAZARLAR BÜYÜYECEK: Dış politikada etkinliğinin artması ticari pazarları büyütecek.

35- KUCAKLAŞMA OLACAK: Her alanda kucaklaşma kapısı açılacak.

36- HER KESİME YANSIYACAK: Yürütmenin güçlenmesi ile iki başlılığın bitmesi reel sektörden sokaktaki esnafa kadar her kesime yansıyacak.

37- TEMEL HAKLAR GÜÇLENİYOR: Temel hak ve hürriyetler güçlenecek.

38- MİLLİ GELİR ARTACAK: Kişi başı milli gelirin artmasına katkı gelecek.

39- BÖLGESEL EŞİTSİZLİKLER BİTECEK: Bölgeler arası eşitlik sağlanacak.

40- MUHALEFET KATKI SUNACAK: Güçlü muhalefet doğru kararlar alınmasına katkıda bulunacak.