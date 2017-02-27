Son dakika: FETÖ'cü firari işadamı yakalandı!

Kırklareli'nde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan, örgütle bağlantılı şirketin mütevelli heyeti üyesi Hüseyin Hersek İstanbul'da saklandığı evde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, örgütle bağlantısı olan bir şirketin mütevelli heyeti üyesi İstanbul'da saklandığı evde yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgüt yapılanmasında örgütle alakası bulunduğu tespit edilen bir şirketin mütevelli heyeti üyesi Hüseyin Hersek'in İstanbul'da saklandığı bilgisine ulaştı.



Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, yaklaşık 4 aydır saklanan Hersek'i gözaltına aldı. Emniyete gelişinde polis aracından inen Hersek'in yürümekte zorluk çektiği ve koltuk değneği kullandığı gözlemlendi.



Hersek'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.