Güven endeksi Şubat'ta arttı

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %6,8 oranında artarak 85,7 değerinden 91,5 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Şubat ayında hizmet sektörü güven endeksi 92,9 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 76,4 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,9 değerine yükseldi. Şubat ayında Tüketici Güven Endeksi ise 65,7 değerine geriledi.