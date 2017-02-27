İndirim oyunu

Kış sezonu stoklarını tüketmek için indirimlere hız verilirken, türlü oyunlar da devreye girdi. Tüketici dernekleri uyardı: Çift yüzdeli indirimlere dikkat! ‘Yüzde 50 + yüzde 20 indirim’ yazılarak yüzde 70 indirim algısı oluşturuluyor

Tekstil ve ayakkabıda sezon sonu kampanyaları hız kazandı. Firmalar indirim düğmesine bastı. Ancak indirimlerle birlikte türlü oyunlar da devreye girdi. Tüketici dernekleri; bu oyunlara karşı tüketicileri uyarırken, özellikle çift yüzdeli indirimlere dikkat çekti.



YENİ TAKTİKLER ÜRETİLDİ

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ilkbahar sezonuna geçiş sürecinin yaşandığı bugünlerde mağazacılık sektörünün müşteri çekmek için yeni formüller ürettiğini söyledi. Fiyatların tüketiciler tarafından takip edilmesi sonucu indirim dönemlerinde beklediğini bulamayan satıcıların yeni taktikler geliştirmeye başladıklarını vurgulayan Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



UYANIK OLUNMALI

"Firmalar, mağazaların vitrin camlarında, ilan ve tabelalarında 2 kez yüzdelik indirim oranı belirterek gerçeğinden daha fazla indirim yapılıyormuş algısı yaratmaya çalışıyor. Bir giyim firması, cekette 'yüzde 50 + yüzde 20 indirim' yazarak sanki yüzde 70 indirim yapıyormuş gibi görünüyor. Aslında bu indirim, yüzde 60'a denk geliyor ama birçok tüketici bunu fark etmiyor. 100 liralık bir üründe 70 lira indirim yapıyor sanıyorsunuz ama ödemeye gelince 60 lira indirim ortaya çıkıyor çünkü ikinci indirimi genellikle ilk yapılan indirimden sonra oluşan düşük fiyat üzerinden uyguluyorlar. Tüketiciler bu tür aldatmacalara karşı dikkatli olmalı."



ÖNCE ARTIŞ SONRA İNDİRİM

Etiket aldatmacası konusunda da vatandaşları uyaran Aydın Ağaoğlu, "Fiyatı 50 lira olduğu halde 49 lira 99 kuruş gibi sonu 9'lu rakamla biten etiketli ürünler de tüketicileri aldatmaya yöneliktir" iddiasında bulundu. Ağaoğlu, alışveriş merkezlerinde özellikle '3 al, 2 öde' şeklinde indirim ve taksit kampanyalarının da 'tuzak' olabileceğini savunarak, "Bunda da tüketiciler ihtiyacı dışında alışveriş yapıyor" dedi. Bazı mağazaların 'sezon sonu indirimi' diye 100 liralık ürünü önce 250 liraya yükselttiğine işaret eden Ağaoğlu, "250 lira yapılan 100 liralık ürün yüzde 50 indirimle 125 liraya düşüyor. Burada da 'yüzde 20 indirim var' diyor, 125 liranın yüzde 20'sini indiğin zaman gerçek fiyatı olan 100 liraya alıyorsunuz" diye konuştu.