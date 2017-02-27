Limanda ‘dolar’la tartı bitti, ücret 60 lira oldu

İhracatçıdan limanlarda ‘bildirim ücreti’ adı altında kesilen faturaya bakanlık müdahale etti. İhracatçılar, kamu kurumları ve sektör kuruluşlarının yapmış olduğu şikayet başvurularını haklı bulan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bildirim ücreti adı altında 70 dolara kadar kesilen faturayı maksimum 60 TL olarak belirledi.

Liman işletmelerinin yaptığı tartım kesintisinin yönetmeliğe aykırı ve kontrolsüz olduğunu ifade eden ihracatçılar, bu haksız kesintinin yeniden düzenlenmesi için; TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi'nin kararı ile bir çalışma başlatmıştı. Dünya'dan İmam Güneş'in haberine göre liman işletmeleri ve acenteler tarafından yapılan haksız tartım ücreti (VGM/DBA) kesintisi ilgili ile bilgilendirme yapmış ve sonuç almak için kolları sıvayan ihracatçılar konuyu bakanlığa taşımıştı. Bir süre önce yayımlanan "İhracatçının 360 milyon lirası limanda kalıyor" başlıklı haberde ihracatçının bu konudaki şikayet ve talepleri dile getirilmişti. Bakanlık şikayetler üzerine harekete geçerek bu sorunu çözecek düzenlemeyi yaptı.

MAKSİMUM 60 LİRA!



Bu kapsamda; bundan sonra tüm sektörlerde faaliyet gösteren, kendi tartısı olan ihracatçılardan liman işletmesi herhangi bir isim altında bildirim ücreti, DBA ücreti veya farklı bir ücret tahsil edemeyecek. Kendi tartısı olmayan ihracatçılardan ise tartım hizmeti veren liman işletmesi, eskisi gibi 70 dolara varan keyfi uygulama yapamayacak, maksimum 60 TL ücret tahsil edebilecek.



İHRACATÇI ŞİKAYET ETTİ BAKANLIK HAKLI BULDU



Bakanlığın oluru ile 9 Eylül 2016'da düzenlenen 'Denizyolu ile taşınacak dolu konteynerlerin Brüt Ağırlıkların Tespiti ve Bildirim Hakkında Yönerge' sonrası ihracatçılar, şikayetlerini bakanlığa bildirdiler. Konunun tarafları olan ihracatçılar, kamu kurumları ve sektör kuruluşları kıyı tesislerince verilen tartım hizmeti ile ilgili olarak kıyı tesislerinde farklı tarifeler uygulandığı, yükleticilerden yüksek ücretler talep edildiği, bundan dolayı ihracatın olumsuz etkilendiğini bakanlığa ilettiler. Ayrıca doğrulanmış brüt ağırlık tespit hizmeti vermeyen bir kıyı tesisinin dışarıda tartılmış olarak kıyı tesislerine gelen konteynerler için ağırlık doğrulama adı altında ücret istenilmesi de yapılan şikayetler arasında yer alıyor. Bakanlık konuyu değerlendirerek, ihracatçıların talebini haklı buldu. İhracat üzerine yapılan olumsuz etkinin yol edilmesine, sürdürülebilir rekabetin korunmasına, istihdama katkı sağlanması, limanlarda yaşanan zaman kaybının önlemesi ve genel kamu yararı adına 20 Şubat'ta yayınladığı genelge ile ihracatçıya destek verdi.

