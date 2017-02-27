Rus turistler Türkiye'ye bu yıl erken gelecek

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, normalde yoğun olarak yüksek sezon olan haziran, temmuz ve ağustos aylarında gelen Rus turistlerin bu yıl erken geleceğini belirterek, "Avrupa turizminin gelişmesi için de tanıtım ve imaj çalışması yürütüyoruz." dedi.

Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupalı turistin en fazla rezervasyon yaptığı dönemin ocak, şubat ve mart ayları olduğunu belirterek, özellikle son dönemde bölgede yaşanan sıkıntılar yüzünden Avrupalı turistin eğilimlerinde, tüketici alışkanlıklarında birtakım değişiklikler olduğunu söyledi.

Avrupalı turistlerde, erken rezervasyonlarda biraz daha bekleyip, son dakika rezervasyonlarla tatillerini rezerve etmek alışkanlığına dönüşen bir eğilim olduğunu dile getiren Yağcı, bu yıl böyle bir sezon yaşayacaklarını ifade etti.

Yağcı, Avrupa turizminin gelişmesi için tanıtım ve imaj çalışmaları yürüttüklerini, bunun birinci ayağının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını anlattı.

AKTOB olarak sivil toplum örgütleriyle kamu özel sektör işbirliği modelinde önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yağcı, "Fuarlara katılıyoruz, saha çalışmaları yapıyoruz ve tanıtım çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bakanlıktan ayrılan bütçeyle bu çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

"RUS TURİST SAYISI, 2 İLA 4 MİLYON ARASINDA ŞEKİLLENECEK"

Geçen yıl Rus turistin çok az olduğu bir sezon yaşadıklarına değinen Yağcı, erken rezervasyonlardaki ilk verilere göre Rusya'dan ciddi artış yaşandığını söyledi.

Bu trendin devam edeceğine dikkati çeken Yağcı, Rus turistin Antalya'yı, Türkiye'yi özlediği bir dönem olduğunu, bunun da olumlu gelişmeler yaşanmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Yağcı, Rus turistin potansiyelinin çok fazla olduğunu belirterek, 2014-2015 sezonunda Türkiye'de 4,5 milyonları aşan Rus turistin ağırladığını ve bu rakamın Antalya için 4 milyonlara yaklaştığını hatırlattı.

Dolayısıyla Rusya'da önemli bir potansiyel olduğuna dikkati çeken Yağcı, şöyle devam etti:

"2017 için bu rakamların ne şekilde şekilleneceğini şimdiden söylemek zor fakat potansiyel yüksek. Bu rakamın 2 ila 4 milyon arasında bir noktada şekilleneceğini düşünüyorum. Rus turistler, normalde yüksek sezon dediğimiz haziran, temmuz, ağustos aylarında yoğun olarak gelir. Ancak bu yıl Rus turistler nisan ayında Türkiye ve Antalya'ya yoğun şekilde tatil anlamında geleceğini öngörebiliyoruz. Bu yıl erken gelecekler. Keza kış aylarında da Rusların, Antalya'yı tatil yapma konusunda destinasyon olarak gördüklerine bu sene şahit oluyoruz."

"MAYISTA CİDDİ BİR REZERVASYON AKIŞI OLACAK"

AKTOB Başkanı Yağcı, Rus turistlerin bu yıl nisan ayında gelmesini beklediklerini vurgulayarak, mayıs ayında Rusların bayramları olduğu için ciddi bir rezervasyon akışı olacağını ifade etti.

Özellikle son dönemde istihdama yönelik hükümet tarafından çok ciddi bir destek paketi açıklandığını ve bunu çok olumlu bulduklarını anlatan Yağcı, "Bu noktada artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de hem kamu kesimi hem kamuoyu, son derece turizmin öneminin farkına varmış, algılamış durumda. Gerçekten turizm çok önemli bir sektör, bu noktada verilen destekleri çok olumlu buluyoruz." dedi.

Yağcı, turizme bakış açısı, turizm vizyonu ve Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğu yönündeki algının önemli olduğunu ve bu konuda her türlü desteğin verileceğini ön görebildiklerini söyledi.

2016'da yaşanan kötü olaylardan, bölgede gelişen olaylar yüzünden turizmde düşüş olduğunu kaydeden Yağcı, "2017 yılı turizmde büyüme yılı olacak. 2017 yılı turizm için çok önemli bir yıl. Çünkü bizim tarihimizde turizmde iki yıl üst üste düşüşün olduğu bir dönem olmamıştır." diye konuştu.