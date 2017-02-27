Ziraat Bankası'ndan flaş emekli promosyon açıklaması

Milyonlarca emeklinin maaşını aldığı Ziraat Bankası, promosyon ödemeleri için takvimini netleştirdi. TC Kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından; 4 ve 6 ile bitenler Nisan; 8 ile bitenler ise Mayıs ayından itibaren promosyonlarını alabilecek

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Ziraat Bankasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, emeklilerin sadece Şubelerden değil, internet sitesi ve çağrı merkezinden de taahhütname verebileceği vurgulandı.

400 BİNDEN FAZLA EMEKLİYE ÖDEME YAPILDI

Bugüne kadar 400 bini aşkın müşteriye promosyon ödemesi yapıldığı vurgulanan açıklamada kimin ne zaman promosyon alacağı aşağıdaki tabloda belirtildi.

"TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından itibaren, 4 ve 6 ile bitenler Nisan ayından itibaren, 8 ile bitenler ise Mayıs ayından itibaren promosyonlarını alabilecek. "



Promosyon taahhütnamesini şubeden vermek isteyen emeklilerin, T.C kimlik numarasının son rakamına göre bankaya gitmeleri istendi.