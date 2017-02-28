20 yıl vadeli konut kredisi başladı! Hangi bankalar 240 ay kredi veriyor?

Konutta seferberlik kapsamında gündeme getirilen 20 yıl vadeli konut kredisi ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Ankara, İstanbul ve Bursa gibi illerde vakit kaybetmeden başlanan kampanya ile 240 ay vadeli konut sahibi olmanın yolu açılıyor. İşte kampanya kapsamındaki faiz oranları..

SON GÜN 31 MART

İlk kampanya seferberliğini 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yapan Emlak Konut GYO, 2. seferberliğe 1 Şubat'ta başladı. Kampanya ile ev alacak vatandaşın peşinatı yüzde 20'den yüzde 5'e çekilirken, Türkiye'de ilk kez 240 ay yani 20 yıl vadeli konut satışı yapılmasının önü açıldı. Konut alıcısı tarafından yoğun ilgi ile karşılanan kampanyada ilk 5 günde 750 ev satıldı ve 605 milyon lira ciro elde edildi. 30 projede 15 bin bağımsız bölümü kapsayan kampanyada 60 ayda 0, 120 ayda yüzde 0.45, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Kampanya 31 Mart'ta bitiyor.