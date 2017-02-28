Hürriyet ve Doğan Holding hisseleri çakıldı

‘Karargâh rahatsız’ haberi hakkında soruşturma başlatılmasının ardından hem Hürriyet hem de Doğan Holding hisseleri geriledi.

Hürriyet'te 'Karargâh rahatsız' başlıklı haberle ilgili soruşturma başlatırken, Hürriyet Gazetecilik hisseleri yüzde 6.1, Doğan Holding hisseleri de yüzde 4.9 değer kaybetti.

DÜŞÜŞE GEÇTİ

Güne soruşturma olacağına ilişkin söylentilerin ardından düşüşle başlayan Hürriyet hisseleri işlemlerin tek fiyattan geçtiği seansın gün ortası bölümünde yüzde 6.1 düşüşle günün en düşük seviyesi olan 0.77 lirada bulundu. Gün içinde 0.76 liraya kadar geriledikten sonra toparlanmaya çalışan Doğan Holding hisseleri ise yüzde 4.9 kayıpla 0.77 lirada bulundu.

İKİ GÜNDE YÜZDE 16 KAYIP

Doğan Holding hisselerinde kayıp %12'ye ulaşırken iki günlük kayıp %16 oldu. Hürriyet hisseleri ise %10 düştü, hisselerdeki iki günlük kayıp %16'ya ulaştı.