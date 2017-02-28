İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolara yükseldi

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 4,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,5, ithalat yüzde 0,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 17, ithalat yüzde 9 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 12 ARTTI

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ocak ayında yüzde 49,6 iken, 2017 Ocak ayında yüzde 47 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12 artarak 5 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ocak ayında 1 milyar 122 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 684 milyon dolar ile Irak, 676 milyon dolar ile İngiltere ve 655 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. İthalatta ilk sırayı Çin aldı Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ocak ayında 1 milyar 851 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 480 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 187 milyon dolar ile Almanya ve 734 milyon dolar ile ABD izledi.

Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 artarak 4 milyar 309 milyon dolara yükseldi.