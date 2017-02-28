İkinci el araç satışlarında 10 bin kilometre araçlar da garanti kapsamına girecek!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na göre; ikinci el araç satışlarında 10 bin kilometre araçlarında garanti kapsamına gireceğini açıkladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na ilişkin düzenlemelerden bahsetti.

10 BİN KİLOMETRE GARANTİ KAPSAMINDA OLACAK

Söz konusu düzenlemeyi sektör ile hazırladıklarını ifade eden Tüfenkci, "Düzenleme hazır, referandumdan sonra yayımlayacağız. Düzenlemede şu an garanti kapsamı 10 bin kilometre" dedi. Sektörün büyük bölümünün ikinci el otomotiv ile ilgili düzenlemeye olumlu baktığını söyleyen Tüfenkci şu açıklamalarda bulundu:

"Burada tüketicileri korumamız, sektörü disipline etmemiz lazım. Aynı zamanda ikinci el otomotiv piyasasını da canlandırmamız lazım. Dolayısıyla bu kapsamda yapmış olduğumuz düzenlemelerde tüketiciyi de koruma adına belli bir kilometre garanti şartını getiriyoruz. Bu basit bir şey... Eğer aracın arızası varsa satan kişi bunu söyleyecek ve ona göre satacak. Arızasız sattığını, bakımlarının tamam olduğunu söylüyorsa da belli bir kilometre garantisi verecek.

HER ÖNÜNE GELEN 'GALERİCİ' OLAMAYACAK

Kaç kilometre olacağını tam netleştirmedik ama sektörün genel beklentisi 10 bin kilometre. Garanti şartları içinde bir sıkıntı çıkarsa tazmin olacak. Bu durum piyasaya güven, canlılık getirecek. Bu işi meslek edinenler tarafından bu işin ticaretinin yapılması sağlanacak. Her önüne gelen 'Ben galerici oldum, araç satışı yapıyorum' diyemeyecek veya yapıp canı istediği zaman bırakamayacak.

Bize gelen yansımalar olumlu. Düzenleme hazır ama referandumdan sonra yayımlayacağız. İtiraz edenler varsa o zamana kadar itirazlarını bizlere iletebilirler. Düzenlemede şu an garanti kapsamı 10 bin kilometre. Ama yayımlamadığımız için burada bir marj olmasına karşın düşündüğümüz ve uyguladığımız 10 bin kilometre."

ÖTV'NİN YÜZDE 15'İ ÖDENİRSE ARAÇLARI TESLİM EDİYORUZ

Yurt dışından sıfır diye getirilip bakanlık müfettişlerince ikinci el olduğu anlaşıldığı için gümrüklerde tutulan araçların ithalatında ülkenin kaybı bulunduğunu belirten Bakan Tüfenkci, konu hakkında sorulan sorulara şöyle cevap verdi:

"Yeni düzenleme ile birlikte artık araçları bağlamak istemiyoruz. Dava sonuna kadar yediemin olarak kendilerine bırakıyoruz. Dava neticesinde haksız çıkarlarsa araçlarına el koyuyoruz. Düzenleme yürürlüğe girdi. Bununla ilgili müracaatlar var. Sistem işlemeye başladı. Bundan sonra inceleme başlamadan böyle bir durumla karşılaşırsak biz onları gümrük yedieminlerine almayacağız. Araçları kendilerine yediemin olarak teslim edeceğiz, dava sonucuna göre hareket edeceğiz. ÖTV'nin yüzde 15'ini ödemesi halinde araçları sahiplerine iade ediyoruz."