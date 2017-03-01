Dev projeler diğer ülkeleri de güçlendirdi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın potansiyelini yansıtamadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, hayata geçirdiği projelerle teşkilat üyesi ülkeleri de güçlendirdi” dedi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) potansiyelini harekete geçirme noktasında bazı sorunlarla karşılaştığının kabul edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teşkilat bölgesinin dünya nüfusu içindeki payı yüzde 6 olmasına rağmen, dünya ticaretindeki payı sadece yüzde 2'dir" dedi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad'da düzenlenecek 13. EİT Zirvesi'ne katılacak liderlerle ikili görüşmelerin yapılacağını ve Türkiye'nin EİT'nin kurucularından biri olduğunu söyledi.



YÜKSEK POTANSİYEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgüt bugün 8 milyon kilometrekarelik bir alanda toplam 400 milyon nüfusa hitap ediyor. 10 kardeş ülkeyi de kapsamakta. Bu açıdan da çok ciddi bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor" dedi.



BÖLGESEL REFAH

Avrasya'nın dünya siyasi, ticari ve ekonomik sahnesinde ağırlığının artmaya başladığı bir süreçten geçildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslamabad Zirvesi'nin ana temasını bölgesel refah için ulaşım, iletişim ve ticaret hatlarının birbirine bağlanması oluşturuyor. Türkiye son dönemde hayata geçirdiği büyük projelerle teşkilatın kuvvetlenmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, hızlı tren hatları gibi projeler sadece ülkemizin değil aynı zamanda teşkilat üyesi ülkelerin de kapasitesini güçlendirmiştir. 3. Havalimanı gibi şu an inşası devam eden projelerimizin bu sürece ivme kazandıracağını inanıyorum" dedi.