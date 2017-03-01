Elektrikte serbest tüketici sayısı 3 milyonu aştı

Türkiye'de elektrikte serbest tüketici abone sayısı bu yıl şubatta 3 milyon 69 bin 587'ye yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, bu yıl serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaat olarak belirlemesiyle aylık ortalama 82 lira ve üzeri fatura ödeyen aboneler, serbest tüketici olma hakkından yararlanabiliyor.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, şubatta en fazla serbest tüketici 776 bin 183 ile İstanbul'da bulunuyor. Söz konusu ay içinde İstanbul'un Avrupa yakasında 519 bin 9, Asya yakasında ise 257 bin 174 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 296 bin 630 serbest tüketici abonesi ile İzmir ve 250 bin 144 ile Antalya takip etti.

Türkiye'de yıllık 2 bin 400 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketerek kendi elektrik tedarikçisini seçen abone sayısı şubatta 3 milyon 69 bin 587'ye ulaştı. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı ise 1 milyon 747 bin 143 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 206 bin 555 abone ile ticarethaneler izledi.