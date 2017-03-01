Şehit ailelerine 102 milyon lira konut kredisi

Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisi uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında faizsiz kredinin miktarının 102 milyon olması belirlenirken, konuyla ilgili yeni değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Toplu konut İdaresi tarafından şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahipliği belgesi verilen, ancak anılan Kurumca aylık bağlanamayan kişilere faizsiz olarak kullandırılacak olan kredi tutarının geri ödemesi, Kurumca aylık bağlanma şartı aranmaksızın esas alınan en düşük maluliyet derecesinin karşılığı olan aylığın 1/4'ü oranına denk gelen tutar, başlangıç taksiti olarak kabul edilecek.

Taksit tutarı da her altı aylık dönemin başında (Ocak-Temmuz) bir önceki altı aylık dönemdeki memur maaşlarında yapılan artış oranı dikkate alınarak kredi kullanma tarihine bakılmaksızın, İdarece her dönem için yeniden hesaplanacak ve krediyi kullananlar tarafından aylık olarak borç bitinceye kadar bankaya yatırılacak.

25 YILDA 14 BİN KİŞİYE KREDİ

Söz konusu krediden 1986 ile 2011 arasında toplam 14 bin 255 kişi yararlandı. Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü'nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılır. Kredinin miktarı 2017 yılı için 102 milyon TL olarak belirlendi. Yine 1986 ile 2011 arasındaki dönemde toplamda 207 milyon 085 bin 136 TL kredi kullanıldı.

206 yılında ise kullandırılan toplam kredi miktarı 118 milyon 337 bin TL oldu. Sadece Ocak ayında 115 kişi kredi kullanırken, miktar 11 milyon 622 bin TL olarak kaydedildi.

İSTENİLEN YERDE KONUT

Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor.

Şehit Kredisinden yararlanılarak edinilecek konutlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli olmaktadır. Kredi ile istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut edinmek mümkün.

Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü'nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranı kadar artırılıyor. Kredinin miktarı 2017 yılı için 102 milyon TL olarak belirlendi.

MAAŞIN DÖRTTE BİRİ KESİLECEK

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminat dahil almakta olduğu maaşının 1/4 'ü tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır. Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere hak sahibinden kredinin yüzde 1'i oranında masraf alınır.

Krediden bu yıl sonuna kadar 19 bin 355 kişinin faydalanması bekleniyor. Kullanılan kredi miktarının ise 1986 ile 2017 arasını içeren toplam 31 yılda 625 milyon 683 bin TL olması öngörülüyor.