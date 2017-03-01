SGK'dan flaş emekli promosyon açıklaması!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, emeklilere verilecek banka promosyonunda şartların kaldırıldığı yeni protokolü, 3 kamu bankası ve 4 özel bankayla imzalama sürecinde sona yaklaştıklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, SGK Başkanı Bağlı'nın, TRT Haber'de bir programa konuk olduğu belirtildi.

Bağlı'nın, programda emeklilere aylıkları karşılığında verilecek banka promosyona değindiği aktarılarak, "Şartların kaldırıldığı yeni protokolü 3 kamu (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bank) ve 4 özel bankayla (İş Bankası, Denizbank, İNG Bank, Fibabanka) imzalama sürecinde sona yaklaştık. Diğer bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Önceki sayıya (15 banka ile PTT) tekrar ulaşacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.