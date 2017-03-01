Türkiye'nin ihracatı ikiye katlanacak!

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik olarak küresel düzeyde yapılan en önemli Anlaşmalardan biri olan ve 7 Aralık 2013 tarihinde Bali’de gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 9’uncu Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması” Ruanda, Umman, Çad ve Ürdün’ün de imzalaması üzerine üye ülkelerin üçte ikisinin imzası ile bu hafta yürürlüğe girdi. Bu anlaşma ile gelişmekte olan ülkelerin toplam ihracatını yıllık 170- 730 milyar dolar arasında artırması bekleniyor. Ticarette süreyi yüzde 91 oranında kısaltacak olan anlaşma sayesinde 2 günlük zaman kazanılacak

Dünya Bankası ve WTO tarafından yapılan hesaplamalara göre anlaşmanın uygulanmasıyla, birlikte ticaret maliyetleri yüzde 9,6 ile yüzde 23,1 arasında düşecek. Ortalama ihracat süresinin yaklaşık 2 gün kısaltacağı hesaplanan bu değişiklikle, gelişmekte olan ülkelerin toplam ihracatının yıllık olarak 170 ile 730 milyar dolar artması bekleniyor. Bu anlaşma küresel ölçekte ihracatı da 750 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında artıracak.

ÜRÜN SAYISI DA ARTACAK



Gelişmekte olan ülkelerin ihraç edilen yeni ürün sayısını yüzde 20 artıracak olan anlaşma bir çok yeni firmanın ihracat yapar hale gelmesini sağlayacak. Az gelişmiş ülkelerde ihraç edilen yeni ürün sayısı yüzde 35 artacak.

ANLAŞMA, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK KAZANIMLAR GETİRİYOR!

Uygulamayı değerlendiren Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu; "Dış Ticarette kotalar ve engellerle boğuşan dış ticaretimiz son dönemde Bulgaristan, Yunanistan gibi AB ülkelerinin gümrüklerinde önemli zaman kayıpları yaşamaktaydı. Bu anlaşma ile artık Türk Dış ticareti önemli süre ve maliyet avantajı elde edecek." dedi.

TAM UYGULANMASI HALİNDE TÜRKİYE'NİN İHRACATI KISA SÜREDE 2 KATINA ÇIKACAK

Bu anlaşmaya imza koyan ülkelerin transit geçişlerde araçlardan ayrımcı ücretler alamayacağını ve geçişleri kotalarla sınırlayamayacağını kaydeden Nuhoğlu şunları söyledi:

"Bu anlaşma ile Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Macaristan'da sadece bizim araçlarımızdan alınan ayrımcı ücretler tarihe kavuşacak. Avusturya'nın da Avrupa'nın en genç çevreci filosunu durdurup trenlere binmeye zorlaması artık mümkün olamayacak. Bu anlaşma 'Transit geçen araçlara kendi araçlarından farklı bir muamele yapamazsın' diyor. Herkes buna uymak zorunda kalacak.

2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan ve Türkiye'nin de 71'inci ülke olarak taraf olduğu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, Başbakanlık Genelgesi ile kurulan "Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu" da işlerlik kazanacak. İlgili kurumlarımız ve özel sektör çatı kuruluşlarımızın içinde yer aldığı kurulun başkanlığını Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ortaklaşa yürütecek. Özel sektör ile kamunun bir araya geldiği Ulusal Komite, ticaret önündeki birçok engelin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynayacak."

Anlaşma hükümleri doğrultusunda;

-Transit geçiş kotaları ve benzeri gönüllü kısıtlamaların uygulanmayacağı" hükme bağlanmış, verilen hizmet ile orantılı olanlar hariç olmak üzere transit geçişler için alınan tüm ücretler yasaklandı.

-Gümrük idarelerindeki bürokratik işlem ve evrak fazlalıkları ortadan kalkacak, Türk taşımacıları ve ticaret erbapları yakın bir zaman içinde çok daha basit ve hızlı gümrük işlemleri ile daha hızlı ticaret yapabilecek konuma gelecek.

-Özellikle Bulgaristan, Yunanistan, Rusya sınır kapılarındaki aşırı ve maliyet yaratan kontrol uygulamaları, Anlaşma hükümleri kapsamında sona erecek.

-Anlaşmaya taraf olan komşu ülkelerin sınır gümrük idareleri arasında işbirliklerinin artması ile sınır geçişleri hızlanacak.

-Elektronik ortama alınacak gümrük işlemleri sayesinde gümrüklerdeki bürokrasi azalacak.