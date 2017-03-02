Elektriğe nisan ayında zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı (EPDK) Mustafa Yılmaz, elektrik fiyatlarında zammı gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi. Yılmaz şunları söyledi: "Biz bununla ilgili kararı alırken maliyet bazlı hesaplama yapıyoruz. Yapmış olduğumuz hesaplarda zamla ilgili bir öngörümüz yok. Elektrik fiyatlarıyla ilgili zammı gerektirecek veri yok. Herhangi bir anormal veri olmayacağı kanaatindeyiz zama yönelik." Piyasanın derinleşmesi için herkesin istediği tedarikçiden enerji almasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Tüketilen enerjinin yüzde 90'ı serbest tüketici limitinde. 8 milyonun üzerinde serbest tüketici olma hakkı var. Bugün 3 milyona yakın tüketici bu hakkını kullanıyor" dedi.