İhracat şubatta yüz güldürdü

Türkiye'nin ihracatı şubatta yıllık bazda yüzde 5.1 artarak 11.3 milyar dolara yükseldi.

Artışta otomotiv sektörünün yanı sıra başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan artış etkili oldu. İhracatta yaşanan artışı bu yıl çalışma gününün bir gün eksik olması ile hazır giyim, elektronik ve tarım sektöründe gerçekleşen düşüş sınırladı. İhracat rakamlarını Bursa'da açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, sektörel olarak bakıldığında şubat ayı liderinin otomotiv olduğunu söyleyerek, "Şubatta en dikkat çekici artışları Çin, İsrail ve ABD'de görüyoruz. Bu ülkelere ihracatımız sırasıyla yüzde 67, 27.8 ve 26.5 artış kaydetti" şeklinde konuştu.