X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İhracat şubatta yüz güldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

şubatta yüz güldürdü

İBRAHİM ACAR
  • Giriş Tarihi: 2.3.2017
İhracat şubatta yüz güldürdü
İhracat şubatta yüz güldürdü

Türkiye'nin ı şubatta yıllık bazda yüzde 5.1 artarak 11.3 milyar dolara yükseldi.

Artışta otomotiv sektörünün yanı sıra başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan artış etkili oldu. ta yaşanan artışı bu yıl çalışma gününün bir gün eksik olması ile hazır giyim, elektronik ve tarım sektöründe gerçekleşen düşüş sınırladı. nı Bursa'da açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, sektörel olarak bakıldığında şubat ayı liderinin otomotiv olduğunu söyleyerek, "Şubatta en dikkat çekici artışları Çin, İsrail ve ABD'de görüyoruz. Bu ülkelere ihracatımız sırasıyla yüzde 67, 27.8 ve 26.5 artış kaydetti" şeklinde konuştu.