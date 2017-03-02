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artık ''ten alınabilek

AA
  • Giriş Tarihi: 2.3.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 2.3.2017 15:25
İkametgah artık 'e-devlet'ten alınabilek
İkametgah artık 'e-devlet'ten alınabilek

TÜRKSAT, evrakının artık üzerinden alınabileceğini açıkladı.

TÜRKSAT'tan yapılan yazılı açıklamada, belgelerinin, ne veya muhtarlığa gitmeden turkiye.gov.tr adresinden temin edilmesine başlandığı bildirildi.

7 GÜN 24 SAAT İŞLEM KOLAYLIĞI

İkametgah belgesinin üzerindeki barkodun Kapısı'ndan doğrulanabileceği belirtilen açıklamada, böylece belgelerin doğruluğu ve geçerliliğinin de garanti altına alınacağı, bürokratik iş ve işlemleri azaltan hizmetin 7 gün 24 saat işlem yapabilme kolaylığı sağlayacağı kaydedildi.

RESMİ BELGELERLE EŞDEĞER OLACAK

Açıklamada, "Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 24 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılarak, "Yönetmelik doğrultusunda, e-Devlet Kapısı'ndan alınan yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahip oldu." denildi.