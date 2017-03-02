Paranın üstüne oturmamalı

Bankaların mevduatın üstünde kredi verdiğine dikkat çeken Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, “Para ekonomiye kazandırılmalı, üstüne oturulmamalı” dedi. Aydın, ayrıca yapılandırmanın 52 milyara çıktığını söyledi

"Tek tek hatalarımız olsa da sektör olarak büyümeye destek olacağız" diyen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ülkenin geleceğine güvendiklerini ve büyümeyi taşıyacak yüreğe sahip olduklarını kanıtladıklarını söyledi. TBB yönetimindeki banka genel müdürleri ile birlikte önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini açıklayan Aydın, kredi yapılandırmada ulaşılan hacmin 52 milyar lira olduğuna dikkat çekti. Bunun son derece yüksek bir rakam olduğunun altını çizen Aydın, "Bunun önemli bir bölümü canlı kredi. Dünyanın en çok kredi veren bankacılık sistemine sahibiz. Sorunlu kredi kadar bir kısmı yeniledik" dedi.

MEVDUAT KREDİYE DÖNÜŞMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'paranın üstüne oturmayın' eleştirisini de değerlendiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanı'nın eleştirisi genel uygulamaya ilişkindir. 'Topladığınız parayı kredi olarak verin, bu büyüme ve istihdam sağlar' demek istiyor. Biz toplam mevduatın hepsini krediye dönüştürdük. Topladığı mevduatı tamamen krediye dönüştürememiş kesimler var ise onların parayı boşta tutmaması ve ekonomiye kazandırması gerekir. Geçen yılın son çeyreğinde, ilk 9 aydaki kadar kredi büyümesi var. Paranın üstüne oturmamak gerek."

TÜRK HALKI ÇOK AHLAKLI

Türk halkının, hem birey hem işadamı anlamında sorumluluklarını yerine getirme konusunda çok ahlaklı olduğuna değinen Aydın, "Sorunlu kredilerin, toplam kredilere oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 3.2, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 9.3. Bizde ise yüzde 3 civarında. Birileri bir şeyler olsun mu istiyor yoksa yönetip yönetemeyeceğimizi mi görmek istiyor? Ben 13 yıldır genel müdürlük yapıyorum. Şu ana kadar hiçbir şey olmadı" dedi. Bankacılık sektöründe yabancı payının artmasını da değerlendiren Aydın, "Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bankalar Türk bankasıdır. Bu ülkenin insanına iş imkânı sağlamaktadır" diye konuştu.





KREDİ VERMEYEN BANKA KÜÇÜLMEK ZORUNDA KALIR



ADNAN BALİ (İş Bankası): Bankanın kredi vermemesi ya da vermemeye çalışması mümkün değil. Kredi vermeye gönlünüz yoksa küçülmek zorundasınız. Topladığınız kaynak yakartop gibidir. Onları uygun marjlarla vermeniz gerek.



FUAT ERBİL(Garanti Bankası): Bankacılık sektörünün müşteri sayısında her yıl yüzde 3-5'lik artış gerçekleşiyor. Bu artış hiçbir coğrafyada yok artık. Dolayısıyla burada şube açma da, ATM'leşme de dijitalleşme de el ele gidecek.



HAKAN BİNBAŞGİL (AKBANK): Konut kredileri geçen yılın ilk 3 çeyreğinde 3.6 milyar lira, son çeyrekte ise 9.2 milyar lira arttı. Bu durum bankacılığın gerçekten birtakım önlemlerle değişen koşullar çerçevesindeki gücünü gösteriyor.



FAİK AÇIKALIN (Yapı Kredi): Geçen yılın son çeyreği hem ülke ekonomisi hem de bankacılık açısından kendimize geldiğimiz ve nefes aldığımız bir dönemdi. 2017, 2016'nın üzerine koyacağımız bir yıl olacak.



ÜMİT LEBLEBİCİ (TEB): Herhangi bir kriz karşısında, önemli olan devlet, bürokrasi, reel sektör ve bankalar olarak bunlara nasıl tepki verdiğimizdir. 2016 yılında bütün ilgili birimler on numara bir iş yaptı.



MURAT DİNÇ (BURGAN BANK): Hükümetin Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti uygulaması çok önemli. Verilen garanti, toplam portföyün yüzde 7'si ile sınırlı. Bankacılara çok ciddi sorumluluk düşüyor.



HAKKIMDA İHBARDA BULUNDULAR

Kendisinin Ziraat Bankası Genel Müdürü olduğu ilk zamanlara atıfta bulunan Hüseyin Aydın, çarpıcı bir örnekle kredilerin önemini anlattı: "Göreve geldiğimde İş Bankası ile aktif birinciliğinde yarışıyorduk ve onun için mevduata yüklendik. Ama mevduatın yarısı kadar kredi veriyorduk. Daha sonra 30 milyar lirayı bankacılık sistemine bıraktım ve piyasadan borçlandım. 'Genel müdür bankayı borçlandırdı' diyerek hakkımda ihbarda bulundular. Cumhurbaşkanımızın kastettiği olay budur. Ülkeye katkı sağlamayacak kaynağın üstünde boşuna oturmayın, onu ülke için kullanın demektir."



1.6 MİLYON KİŞİ PRİM BORÇLARINI YAPILANDIRDI

Geçen yıl ağustos ayında çıkarılan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında, 6 ayda 1 milyon 613 bin kişi prim borçlarını yapılandırmak için başvurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Genel Sağlık Sigortası borçlarını yapılandıran kişi sayısını da 152 bin 429 olarak açıkladı.