Ekonomide evet Türkiye’yi bir üst lige çıkaracak

Referandumda ‘evet’in ekonomiye istikrar kazandıracağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Canikli, “Sermaye girişi artacak, enflasyon gerileyecek, Türkiye üst lige çıkacak” dedi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, referandumda "evet" oyunun ekonomiye kazandıracaklarını SABAH'a anlattı. Referandum sonrası ekonomik istikrarın yaratacağı havanın küresel yatırım algısını da olumlu etkileyeceğini vurgulayan Canikli, "Referandum sonucu zaten fiyatlandı. Piyasalar istikrarlı yapıya kavuşacak, faizler düşecek. Faize giden para işe, aşa dönüşecek" dedi. Başbakan Yardımcısı Canikli, Türkiye ekonomisini üst lige çıkaracak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekliliğini şöyle anlattı:



EŞGÜDÜM SAĞLANACAK: Ekonomi yönetiminde ahenk sağlanacak, eşgüdüm ve hareket kabiliyeti artacak. Hızlı, çözüm odaklı, etkin bir sistemle ekonominin temelleri güçlenecek.



TÜRKİYE ÜST SEVİYEYE GEÇECEK: İstikrarın pekişmesi ekonomide performansı artıracak. Karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklık aşılacak. Ekonomi politikaları siyasi istikrar sayesinde uzun vadeli şekillenecek. Türkiye üst seviyeye geçecek. Küresel risklere karşı uygulanacak reformlar güçlenecek.



YAPISAL DÖNÜŞÜM: Yapısal dönüşüm öncelikli gündem olacak. Ekonomik yapısal dönüşümle yatırımlar da hız kazanacak.



DİRENÇ ARTACAK: Şoklara karşı direnç artacak. Yeni sistem ekonomide performansı artıracak.



HEDEFE KİLİTLENECEK: İlgili bütün kurumlar, siyasi iktidarla aynı hedefe kilitlenecek.



KALKINMADA HAMLE: Yeni sistemin yaratacağı kaynak kalkınmaya harcanacak. Yatırımcılar için belirsizlik ortadan kalkacak. Bugüne kadar faize giden para, yatırıma dönüşecek. Ekonomik istikrarın devamı piyasalara olumlu yansıyacak. Para piyasalarında denge sağlanacak.



İSTİKARI BESLEYECEK: Siyasi istikrar ekonomik istikrarı besleyecek. Faizler düşecek. Öngörülebilirlik artacak, kararlılık güçlenecek.



RİSKLER KALKACAK: Koalisyon dönemleri bir daha olmayacak. Koalisyon riski kalkacak.



MALİ PİYASALAR ETKİNLEŞECEK: Mali piyasaların etkinliği artacak. Krizlere karşı hızlı önlem alınabilecek.



ENFLASYON GERİLEYECEK: Enflasyon rakamlarında gerileme yaşanacak. Türkiye'nin düşük kamu borcu, düşük bütçe açıkları, düşük fonlama ihtiyacı ile mali manevra alanının geniş olduğu her platformda belirtiliyor. Yeni sistem bunu daha da güçlendirecek.



SERMAYE GİRİŞİ ARTACAK: Doğrudan-dolaylı yatırımla sermaye girişi hızlanacak. Siyasi-ekonomik istikrarın yaratacağı olumlu hava küresel yatırım algısını güçlendirecek.Yurtdışı ağırlıklı girişlerle borsamız güçlenecek. Kaliteli halka arzların sayısı ve miktarı artacak. Uluslararası likidite koşullarının desteklenmesiyle dünya arenasında Türkiye imajı güçlenecek.



BÜYÜMEDE % 5.9 ORTALAMASI GEÇİLECEK

TÜKETİCİYE GÜVEN GELECEK: Çıkacak 'evet' sonucu tüketici güvenini olumlu etkileyecek.



HIZ KAZANACAK: Yürütmenin hızlanması kamu kurumlarının hız ve esnekliğini artıracak. 3. Köprü, Marmaray, Yeni Havalimanı gibi Türkiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltecek projeler hızlanacak. Türkiye 2003'ten bugüne yıllık ortalama yüzde 5.9 büyüdü. Yeni sistem bu oranı daha ileriye taşıyacak.



GÖSTERGELER İYİLEŞECEK: Makro ekonomik göstergeler daha olumlu yapıya bürünecek.