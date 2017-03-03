FETÖ'cü şirketler TMSF ile kâra geçti!

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TMSF’ye devredilen 800 FETÖ şirketi, sahiplerinden daha iyi yönetilip kar ettiğini açıkladı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TBMM'deki sohbetinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen FETÖ şirketleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SAHİPLERİNDEN DAHA İYİ YÖNETİLİYOR"

Canikli, 15 Temmuz darbe girişimin ardından el konulan, 800 FETÖ şirketinin, sahiplerinden daha iyi yönetildiğini ve kâr ettiklerini söyledi.

"FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle yaklaşık 800 şirketin yönetimi TMSF'ye geçti. İtirazlar değerlendiriliyor ve yapılan incelemelerden sonra sahiplerine iade edilen şirketler oluyor. Tam sayısı hatırlamıyorum ama yaklaşık 5-10 grubun şirketleri iade edildi. Bunlar borsaya kayıtlı olanlar değil, mahkeme kararıyla devir işlemleri yapılan şirketler. Halen TMSF'nin yönetiminde olan şirketlerle ilgili bir sorun yaşanmıyor. Normal faaliyetlerini sürdürüyorlar. Hepsinin karı çok yüksek. Sahiplerinden daha iyi yönetiliyorlar. Bunu kendileri de söylüyorlar zaten. Bu şirketler, kurallara uygun yönetiliyor."

İÇİ BOŞALTILAN VE ZARAR EDEN ŞİRKETLERİN SATIŞI YAPILIYOR

TMSF'ye devredilen FETÖ şirketlerinin kurallarına göre yönetildiğini kaydeden Canikli "Kar edenlerle ilgili herhangi bir satış şu anda söz konusu değil ama bir an önce satmamız gerekenler var. İçi boşaltılan ve zarar eden şirketlerin satışı yapılıyor. Bana bu konuda gelen satış işlemlerine peyderpey onay veriyorum. Örneğin, 7 bin tane büyükbaş hayvan var. Balık çiftliği var. Bunların yönetimi zor. Çünkü başında bizzat sahipleri durmak zorunda. Bunu devletin yapması mümkün değil. Bunların satışı yapılıyor. Ayrıca FETÖ'cü bir inşaat firmasının yarım kalan 5 bin konut işi var. Arsaları var. Bu konuda bir mağduriyet de var. Bunların da satışı yapılacak, Onun dışındaki şirketler TMSF tarafından yönetilecek. Karlı olanlar satılmayacak" diye konuştu.

KAYYUMLAR EN FAZLA 9 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR

Canikli, kayyumların maaşları hakkında da açıklama yaparak "Atanan kayyumlara yüksek ücret ödendiği iddiası doğru değil. Yok '45 bin lira, 100 bin lira alıyor' denildi. En fazla 9 bin lira maaş alıyorlar. Üstelik, 15 ayrı şirkette yönetici görünüyorlar, ama sadece bir şirketten ücret alıyorlar. Hepsinden ayrı ayrı ücret alınmıyor. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil" dedi.