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Kaynak Holding'e İstanbul merkezli 5 ilde operasyon!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 15:38 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 15:49
Kaynak Holding'e İstanbul merkezli 5 ilde operasyon!
Kaynak Holding'e İstanbul merkezli 5 ilde operasyon!

Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 kentte operasyon başlatıldı.

12 ŞÜPHELİ 'BYLOCK' KULLANIYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin "ByLock" kullandıkları tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden 6'sının yurtdışında olduğu belirlenirken, 4'ü gözaltına alındı.

Ekiplerin, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.