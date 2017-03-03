Kaynak Holding'e İstanbul merkezli 5 ilde operasyon!

Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 kentte operasyon başlatıldı.
12 ŞÜPHELİ 'BYLOCK' KULLANIYOR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin "ByLock" kullandıkları tespit edildi.
İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON
Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında şüphelilerden 6'sının yurtdışında olduğu belirlenirken, 4'ü gözaltına alındı.
Ekiplerin, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.