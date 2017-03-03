Ukrayna ile pasaport kalktı, 1 milyon kişi bekleniyor

Antalya’da görev yapan ekonomi muhabirleriyle bir araya gelen ATSO Başkanı Davut Çetin, Rus, Ukrayna ve İsrail turizm pazarında ciddi hareketlenme yaşandığını söyledi. Çetin, “Rusya’da 3 milyonu aşarız. İsrailli turist oranını 280 binlere kadar çıkarmıştık. Şimdiki hedefimiz 400 bin. Kimlikle giriş uygulamasıyla Ukrayna’dan 1 milyon turist ağırlarız” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'da görev yapan ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi. Sektörel konuların ele alındığı buluşmada özellikle turizme yönelik değerlendirmelerde bulunan Çetin, Rus turizm pazarındaki yükselişin İsrail ve Ukrayna pazarı ile destekleneceğini söyledi.

'3 MİLYONU GEÇERİZ'

Rusya'dan irkin rezervasyon haberlerinin sevindirici olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Çetin, "Rus pazarındaki hareket turizm rakamlarını yukarı çekecek. Yaptığımız ilk çalışmalara göre bu pazarda 3 milyon seviyesini geçeriz. Tabi Allah'tan başımıza bir iş gelmezse" diye konuştu.

FUARLAR ÖLÇÜ OLACAK

Avrupa turizm pazarında bazı sıkıntıların yaşandığını belirten Çetin, "Özellikle Almanya'da sıkıntı var. Hollanda stabil, İngiltere yükseliyor. Avrupa'daki asıl yansımaları ise fuarlarda göreceğiz. Her şeye rağmen umutlu olmalı ve çok çalışmalıyız" dedi.

İSRAİL VE UKRAYNA HEDEFTE

İsrail ve Ukrayna turizm pazarına ilişkin rakamlar aktaran Çetin, şöyle devam etti: "İsrailli turist oranını 280 binlere kadar çıkarmıştık. Şimdiki hedefimiz 400 bin. Ukrayna'da ise 1 milyona kadar ulaşabiliriz. Çünkü pasaportla gelen kişi sayısı 572 bin civarındaydı. Pasaport zorunluluğu kalkarsa bu rakam 2 katına çıkar."