232 bin kişiye istihdam

Bakan Müezzinoğlu, istihdam seferberliği kapsamında 232 bin kişinin şubatta işe başladığını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin ilk verileri gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şubatta istihdamın net 232 bin 85 kişi arttığını açıkladı. SABAH'a anayasa paketiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Müezzinoğlu, yeni dönemde yoksulluğa karşı sosyal korumanın ve istihdam politikalarının güçleneceğini söyledi. Yeni sistemin emekliden üniversiteli gençlere, ev kadınlarından tarlada çalışana kadar tüm kesimlerin beklentilerine daha hızlı yanıt verilmesini sağlayacağını anlatan Müezzinoğlu, "Türkiye artık kaos, kriz ve koalisyonlara mahkum olmayacak" dedi. Sosyal transferler ve vergi düzenlemelerinde en yoksul kesimin korunacağını anlatan Bakan Müezzinoğlu, "2023 için temel hedef, hak ve sorumluluk temelli aileyi merkeze alan bütüncül sosyal politikalarla mutlak yoksulluk tamamen ortadan kaldırılacak. 100 doların altında gelirle yaşamak durumunda olan tek bir vatandaş kalmayacak" diye konuştu.

ÖNCELİK EMEKLİLERDE

Her ailenin sosyal güvenceye sahip olacağını söyleyen Müezzinoğlu, "Gösterge esaslı sistemden gelişme hızından pay alınan sisteme geçilirken, gelişme hızından pay almayan tek bir emekli kalmayacak. Emekli aylıklarında iyileşme sürecek. Emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olması için de destek sağlanacak" dedi. Sosyal restorasyonda gaza basılacağını belirten Müezzinoğlu, "Adil gelir paylaşımı için tüm imkânlar seferber edilecek. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler asgariye indirilecek" diye konuştu. Alt-orta gelirin ev sahibi olmasına öncelik verileceğini anlatan Müezzinoğlu, çalışma hayatında fırsat eşitliğinin sağlanacağını, evde istihdam imkânlarının geliştirileceğini anlattı.