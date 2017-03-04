Hacda acente rekabeti

Kutsal topraklara gidecek hacı adayları için kayıtlar başladı. 180 acente bir anda sisteme yüklenince server çöktü. Sistem gelince de birçok firma ‘kota doldu’ yazısıyla karşılaştı. Hacı adayları Diyanet’e yönlendirildi

Kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 80 bin kişi için dün kayıtlar başlayınca gözler organizasyonları üstlenen acentelere çevrildi. 180 acente kendilerine ayrılan 31 bin kişilik kotadan pay almak için yüksek teminat bedelleri yatırdı. Sistem açılır açılmaz hızlı giriş yapabilmek için internet cafeleri bile kiralayan acentalar aynı anda sisteme yüklenince Diyanet İşleri'nin internet altyapısı çöktü. İki saat kapalı kalan sistem açıldığında da kotaların dolduğu bilgisiyle karşılaşan acenteler arasında kota tartışmaları alevlendi. İddialara göre, sıfır çeken acenteler, kota rekabetinde bazı firmaların farklı IP adresleriyle sisteme girdiğini öne sürdü. Geçen yıl da benzer sorunla karşılaştıklarını ve 2 firmanın en büyük payı aldığını iddia eden seyahat acenteleri, bu yıl da aynı şirketlerin aslan payını almasını yargıya taşıyacaklarını bildirdiler.



KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Kotalardan pay alamayan veya sınırlı sayıda hacı adayı için kayıt yaptırabilen seyahat acenteleri, müşterilerini Diyanet'e yönlendirdi. Canatan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Canatan, "Birçok kişi aynı anda girince sistem çöktü. Çoğu müşterimizi kaydettiremeden il kotaları doldu" dedi. Canatan, birçok seyahat acentesinin kaydı hızlı yapabilmek için internet kafe kiraladığını aktardı. Birey Turizm'in sahibi Eşref Şentürk de hacca bu yıl 350 kişiyi götürmeyi planladıklarını belirterek, "Bunun için de Diyanet İşleri Başkanlığı'na 4.5 milyon TL teminat bedeli yatırdık. Ancak sistemdeki sorun nedeniyle sadece 3 kayıt yaptırabildik. Kotalar da dolduğu için müşterilerimizi Diyanet'e yönlendirdik" dedi. Beyaz Tur'un sahibi Rüşte Kaya da, "Tüm ekibi kayıt için yönlendirmemize ve 3 internet kafe kiralamamıza rağmen sadece 5 kişiyi kaydettirebildik" şeklinde konuştu.



KAYITLAR 13 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde hacı adaylarının kayıt yaptırdığı ve sistem arızasının aşırı yüklenme sebebiyle meydana geldiği belirtildi. Kayıtların 13 Mart'a kadar devam edeceği duyuruldu.