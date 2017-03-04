Karaborsacılığı ortadan kaldıracağız

Gümrük Bakanı Tüfenkci, Ürün İhtisas Borsası’na ilişkin kanun tasarısının Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldığını belirterek, “Hububat, pamuk ve zeytin gibi ürünlerde karaborsacılığın önü kesilecek” dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünlerini temsil eden elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği, uluslararası düzeyde faaliyet gösterecek Türkiye Ürün İhtisas Borsası kuruluşunun Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını belirtti.

TON BAŞINA 25 LİRA DESTEK

Merkezi Ankara'da olmak üzere 100 milyon lira sermaye ile kurulacak borsayla depolamalardan kaynaklanan ürün kayıplarını önlemek istediklerini ifade eden Tüfenkci, çalışmalar kapsamında ürününü lisanslı depoya koyan üreticilere ve üretici birliklerine ton başına 25 lira tutarında nakliye desteği sağlanacağını söyledi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'ye, TOBB, ticaret borsaları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın ortak olduğunu söyleyen Tüfenkci, "Borsanın faaliyete geçmesi ile birlikte; elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı tamamen elektronik ortamda hızlı ve güvenilir biçimde tek bir platformda yapılacak ve böylelikle ülkemizin bölgemizdeki tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline getirilmesi ve dünya tarım ürünleri piyasasında da daha etkin rol alması sağlanacak" diye konuştu.

YENİ TEŞVİKLER YOLDA

Çalışma kapsamında kira ve depo yapım desteğini de artıracaklarını kaydeden Tüfenkci, ürünlerini lisanslı depolara getiren üreticilere ton başına 25 lira nakliye desteğine ek olarak lisanslı depolara üreticilerce ödenecek olan depo kira ücretinin tamamının da devletçe karşılanacağını belirtti. Ayrıca, lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilerce yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarına ödenen analiz ücretinin tamamının da karşılanacağını belirten Bakan Bülent Tüfenkci, üreticilerin lisanslı depodaki ürünlerini temsil eden elektronik ürün senetlerini teminat göstererek alacağı krediler için ödenecek faizinin yarısının yine devlet tarafından sübvanse edileceğini söyledi. Tüfenkci "Böylece üreticilerimiz sıfır maliyetle ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza edebilecek, hasat dönemi ile hasat sonrası dönem arasındaki fiyat artışından faydalanabilecek ve ürün senetleri rehni karşılığında uygun maliyetle kullanacakları kredilerle üretim girdi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler" dedi.

DEPO YATIRIMINA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Lisanslı depolarda saklanabilen hububat ve yağlı tohumlar ile pamuk ve zeytin senetlerinin ürün ihtisas borsasında işlem göreceğini ifade eden Tüfenkci, çalışmayla bu ürünlerde karaborsacılığın da önünü keseceklerini söyledi. Tüfenkci, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla kuru kayısı, Antep Fıstığı, fındık, zeytinyağı ve kuru üzüme ilişkin elektronik ürün senetlerinin de borsada işlem göreceğini ifade etti. Tüfenkci, lisanslı depoculuk yatırımları için daha düşük faizle kredi alınabilmesinin temin edileceğini de söyledi.

19 DEPO FAALİYETE BAŞLADI

Bugüne kadar 44 şirkete lisanslı depo işletmesi kuruluş izni verdiklerini ve bunlardan 19'unun faaliyetlerine başladığını anlatan Tüfenkci, "Gelinen aşamada lisanslı depo kapasitesi hububat alanında 840 bin 840 tona, pamuk alanında 17 bin tona, zeytin alanında 5 bin tona ve toplamda ise 862 bin 840 tona ulaştı. Kuruluş izni almış olan 44 şirketin tamamının lisans alması durumunda 5 milyon 257 bin 800 tonluk kapasiteye ulaşılması öngörülüyor" dedi. Lisanslı depoculuk sisteminde özellikle son bir yıl içinde büyük bir gelişim yaşandığını, 2016'da, bir önceki yıla göre faaliyetteki lisanslı depo işletmesi sayısında yüzde 88'lik ve lisanslı depo kapasitesinde 85'lik artış sağlandığını söyleyen Tüfenkci, "2016'da bir önceki yıla göre oluşturulan elektronik ürün senedi miktarında yüzde 59.5, alım satıma konu olan elektronik ürün senedi miktarında yüzde 154.9 ve elektronik ürün senedi işlem hacminde ise yüzde 166.1'lik artış gerçekleşti" diye konuştu.