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, 'de 354 bin aracını geri çağırıyor!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 19:02 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 02:04
Mercedes, ABD'de 354 bin aracını geri çağırıyor!
Mercedes, ABD'de 354 bin aracını geri çağırıyor!

Alman otomotiv devi -Benz, 'deki 354 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 'deki bazı modellerin marş motorunda bir sorun olduğu bildirildi.

Açıklamada, marşa basma işleminin birkaç kez tekrarlanıp motorun çalışmaması durumunda bunun motor parçalarında erime veya alev almaya neden olabileceği belirtildi.

MERCEDES BAKIN NASIL DEĞİŞTİ!

ABD'de geri çağırılan 354 bin aracın arasında 'in 2015-2017 yıllarında üretilen C-Class, E-Class, CLA modelleri ve bazı GLA ve GLC tipi SUV araçlar bulunuyor.

Şirket, bu ay içinde söz konusu araçlarını kullanan müşterilerine ulaşıp, parça değişiminin yerel bayiler tarafından yapılacağını bildirdi.

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