Panik yapmayın nisanda düşüş başlar

Enflasyon, şubatta beklentileri aşarak yıllık bazda yüzde 10.1’e çıktı. Fakat, analistler nisandan itibaren baz ve kur etkisinin azalmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında tek haneye dönüşe kesin gözüyle bakıyor

Ulaştırma ve gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra, geçen yılki negatif verinin baz etkisiyle, şubatta beklentilerin üstüne çıkan enflasyonun, nisanda başlayacak düşüş trendi ile yılın ikinci yarısında tekrar tek haneye gerilemesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0.81 arttı. TÜFE, geçen yılın şubat ayında yüzde 0.02 azalmıştı. Yıllık enflasyon ise yüzde 10.13 oldu.



DÜŞÜŞ İKİNCİ YARIDA HIZLANIR

Döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş, gıda ve enerji fiyatlarındaki artış ile vergi/fiyat ayarlamalarının enflasyonun çift haneye çıkmasında etkili olduğunu belirten analistler, yılın ikinci yarısından sonra enflasyonda ılımlı düşüş trendinin görüleceğini ve yılın yüzde 8 civarında oranla kapanacağını tahmin ediyor. Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, enflasyonun yılın ikinci yarısında tek hanelere inerek yılı yüzde 8.5 ila 9 aralığında kapatabileceğini söyledi.



YILI TEK HANEDE KAPATIR

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, enflasyonun mayıstan itibaren düşüş trendine girerek yılı yüzde 9 seviyesinde tamamlayabileceğini kaydetti. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da nisan ayından itibaren baz etkisinin kolaylaşmasının, kontrollü enflasyon ile birleşmesi durumunda yıllık bazda düşüşlerin başlayabileceğini ifade etti.



FİYATLAR GERİLEYECEK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017'nin ilk aylarında enflasyonun yükseleceğinin bilindiğine işaret ederek, "İkinci çeyrekten itibaren baz etkisi ve kurun fiyat değişimlerindeki etkisi yavaş yavaş kaybolmaya başlayacak. Merkez Bankası'nın yılsonu tahmini olan yüzde 8 trendine gidecek. Önümüzdeki dönem özellikle Gıda Komitesi'nin yapacağı çalışmalar çerçevesinde fiyatlar düşecek" dedi.



ULAŞTIRMA AYLIKTA YÜKSELİŞ LİDERİ

TÜFE'de, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.82 ile ulaştırma grubunda olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.84 artış gerçekleşti. En fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 3.35 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 21.72 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.



ZAM ŞAMPİYONU MANDALİNA

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 27.52 ile mandalinada, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 22.3 ile domateste gerçekleşti.