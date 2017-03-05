Koalisyonlarda faiz tek partinin 5 katı

Dr. Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde düzenlenen Uluslararası Demokrasi Kongresi’ndeki panelde Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, referanduma değinerek, koalisyon dönemlerinde faiz oranlarının tek partinin 5 katı olduğunu söyledi

Ankara'da Öz Orman-İş Sendikası'nca düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi- Küresel Satranç" temalı Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde darbelerin ekonomiye etkileri tartışıldı. Moderatör Dr. Şeref Oğuz darbelerin, ekonomiyi çökertmeyi amaçladığını belirterek, "Şükür, yıkılmadık ayaktayız. Ama bunun büyük bir maliyeti var. 15 Temmuz'un fırsat maliyetleri hariç 300 milyar TL zararı olduğu hesaplanıyor. Türkiye'nin büyümesi çalınmış durumda" dedi. Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu da, 16 Nisan referandumunun vesayetçi anlayışa son vereceğini belirterek, "Tek partili hükümetlerde büyüme oranı, koalisyonlardan yüzde 1.5 daha fazla. Koalisyon dönemlerinde faiz oranları, tek parti hükümetlerinin 5 katı" diye konuştu.



TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİNİ ANLATIRIZ

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ise FETÖ'nün Türkiye'yi yurtdışında istikrarsız ve sürekli terörle muhatap olan, güvensiz bir ülke gibi algılatmaya çalıştığını vurgulayarak, yabancı sendika temsilcilerine şöyle seslendi: "Ülkenizde temsil ettiğiniz sivil toplum örgütleri adına bizleri kendi ülkenize davet etmeniz halinde, Türkiye'nin gerçeklerini sizlere anlatmaya hazırız."





Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve yazarı Dr. Şeref Oğuz'a plaket verdi.



İHRACAT DARBE HAFTASININ ÜZERİNDE

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, ekonominin 15 Temmuz'un etkilerini kısa zamanda ortadan kaldırmaya başladığına işaret ederek, "Türkiye her türlü olumsuzluğa rağmen, ihracatını artırmayı başardı. Şu anda ihracatımız, darbenin yapıldığı haftanın çok üzerine çıkmış bulunuyor. En büyük mücadelemiz işsizlikle. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda başlattığı kampanya, özel sektör olarak bizleri gayretlendirmiştir" dedi. TİSK Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak ise Türkiye'nin büyüme oranlarının yüzde 5'in üzerine çıkması gerektiğini iletti.