Petrol Ofisi 1.3 milyar euroya Vitol’e satıldı

Aylar süren müzakerelerin ardından Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu. Son haftalarda gelen haberlerde Petrol Ofisi satışı için Suudi Arabistan'ın kamuya bağlı enerji şirketi Saudi Aramco ve Azerbaycan'ın SOCAR şirketinin öne çıktığı belirtiliyordu; ancak yarışın kazananı Hollandalı Vitol oldu. Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, yüzde 100'üne sahip olduğu Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon euroya Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu satış ve devir işlemlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. OMV'nin satıştan elde edeceği net gelir ise kur etkisiyle birlikte 1.1 milyar euro.

?

2 BİN İSTASYONU VAR

Şirketin Türkiye'de yaklaşık 2 bin istasyonu, bir madeni yağ üretim tesisi, 11 akaryakıt ve üç LPG terminali var.