İran'dan Türkiye'ye ek charter seferlerine izin

İran ve Türkiye turizm sektörü çalışanlarını yakından ilgilendiren ek charter seferleri talebi Tahran yönetimi tarafından onaylandı.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan İranlı tur şirketi müdürü Narina Jandarmiyan, İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine izin verildiğini ve 16 Mart itibariyle Türkiye'ye ek charter uçak seferlerinin başlayacağını söyledi.

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Ek charter seferlerine izin verildiğinin açıklanmasının ardından perşembe günü itibariyle bilet satışlarına başladıklarını belirten Jandarmiyan, "Ek charter uçak seferleri 16 Mart günü başlayacak. (Sadece Tahran'dan) 30 bin kişinin Nevruz tatilinde Türkiye'ye gideceğini öngörüyoruz." dedi.

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Tarifeli veya indirimli seferler anlamına gelen charter uçuşlarının Tahran, Tebriz, İsfahan, Şiraz, Meşhed ve Ahvaz kentlerinden 3 Nisan'a kadar devam edeceği belirtiliyor.

Nevruz tatilinde hava ve karayoluyla Türkiye'nin çeşitli kentlerini ziyaret edecek İranlı turist sayısının en az 250 bin kişi olması bekleniyor.