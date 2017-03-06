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PSA ’i resmen satın aldı

  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 10:33 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 10:37
PSA Opel’i resmen satın aldı
PSA Opel’i resmen satın aldı

PSA (-) 2.2 milyar euro karşılığında 'i satın aldığını resmen açıkladı. tazminatlar ve şirketin dönüşümü için Opel'e 3 milyar euro ödeyecek.

ABD'li 'a (GM) ait Vauxhall ve , -'e (PSA) satıldı. Bu anlaşmayla birlikte PSA Avrupa'nın en büyük ikinci araç üreticisi oldu.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen olurken bu anlaşmayla birlikte PSA, Renault-Nissan'ı geride bırakarak ikinci oldu.

General motors tazminat ve şirketin devri için PSA'ya 3 milyar euro ödeyecek.

1931 YILINDA GM SATIN ALDI

Adam Opel AG veya kısaca Opel, 1862 yılında Adam Opel tarafından Almanya'da kuruldu. Şirket, 1899'dan beri otomobil üretiyor. Merkezi Rüsselsheim kentinde bulunan Opel'e General Motors şirkete ortak oldu. 1931 yılında ise şirketin hisselerinin tamamını satın aldı.

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