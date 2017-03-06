PSA Opel’i resmen satın aldı

PSA (Peugeot-Citroen) 2.2 milyar euro karşılığında Opel'i satın aldığını resmen açıkladı. General Motors tazminatlar ve şirketin dönüşümü için Opel'e 3 milyar euro ödeyecek.

ABD'li General Motors'a (GM) ait Vauxhall ve Opel, Peugeot-Citroen'e (PSA) satıldı. Bu anlaşmayla birlikte PSA Avrupa'nın en büyük ikinci araç üreticisi oldu.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen olurken bu anlaşmayla birlikte PSA, Renault-Nissan'ı geride bırakarak ikinci oldu.

General motors tazminat ve şirketin devri için PSA'ya 3 milyar euro ödeyecek.

1931 YILINDA GM SATIN ALDI

Adam Opel AG veya kısaca Opel, 1862 yılında Adam Opel tarafından Almanya'da kuruldu. Şirket, 1899'dan beri otomobil üretiyor. Merkezi Rüsselsheim kentinde bulunan Opel'e General Motors şirkete ortak oldu. 1931 yılında ise şirketin hisselerinin tamamını satın aldı.