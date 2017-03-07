Deutsche Bank kurtuluşu yatırımcıyı mağdur etmekte buldu!

Son günlerde Türkiye aleyhine kararlar Almanya'da Deustche Bank krizi baş gösterdi. 2015 yılında 6.8 milyar euro, 2016’da ise 1.4 milyar euro zarar açıklayan Deutsche Bank bedelli sermaye artırımı, varlık yönetim biriminin halka arzı ve çeşitli tedbirlerden oluşan bir yeniden yapılanma planını hayata geçirerek bankanın kötü yönetiminin bedelini elinde Deutsche hissesi tutan yatırımcılar ödeyecek

Bankanın pazar günü gerçekleşen denetim kurulu toplantısında alınan kararlar kapsamında, Deutsche 21 Mart'ta 8 milyar euroluk 687.5 milyon adet yeni hisse ihraç etmeyi planlıyor. Hisselerin satış fiyatı borsada işlem gören hisselerin değerinin yüzde 39 altında. Bu sebeple hisselerde dün yüzde 7'yi aşan kayıplar yaşandı.

7.2 MİLYAR EURO CEZA

Banka, 2016 sonunda ABD'de kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle 2008 küresel krizine neden olduğu gerekçesiyle yürütülen davaların düşürülmesi için Amerikan hükümetiyle anlaşmaya varmıştı. Deutsche Bank bu anlaşmaya göre ABD'ye 7.2 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul etti.

SERMAYE İHTİYACI SON BULMADI

Bu ilk talep edilen 14 milyar doların neredeyse yarısı büyüklüğünde bir ceza olsa da Alman devinin sermaye ihtiyacı son bulmadı.

BEDELİ YATIRIMCI ÖDEYECEK

Diğer bir deyişle bankanın kötü yönetiminin bedelini elinde Deutsche hissesi tutan yatırımcılar ödeyecek.

SÜREKLİ STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR

Akşam'ın haberine göre 2015'te birbirinden ayırdığı menkul kıymet alım/satım birimiyle kurumsal finansman birimlerini de birleştirecek olan Deutsche Bank, Postbank biriminin satışından da vazgeçti. CEO John Cryan, pazar günü gazetecilerle yaptığı telekonferansta, "Strateji konusunda, görüldüğü gibi, fikrimizi değiştirdik" dedi. Sürekli strateji değiştiren banka bu son stratejisiyle sermaye yeterlilik rasyosunu yüzde 13'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.