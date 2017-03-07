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alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı...

İHA
  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 11:19 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 11:34
Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı...
Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı...

Milli Eğitim Bakanlığı, motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Buna göre sınavlar 35 dakikadan az olamayacak. Kursta başarısız olanlar 45 gün içinde 3 defa daha ön sınava girecek ve isteyene eğitimi la yapılacak

BAŞARISIZ ORANI YÜKSEK OLAN KURSA İŞLEM

Milli Eğitim Bakanlığı, motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, eğitimi sonunda "B" sertifika sınıfında sınava giren kursiyerlerinden "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda" gösterilen davranışlardan başarısız olanların oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda ilgili kurs hakkında işlem yapılacak.

Burada kursiyer sayısı dikkate alınacak. Değerlendirmeye alınan kursiyer sayısı 10'un altında ise işlem yapılmayacak.

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