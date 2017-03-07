Kredi çekenlere faiz iade müjdesi

Türkiye'de 2007-2011 yılları arasında kredi çeken, mevduat yatıran, kredi kartı faizi ödeyen milyonlarca vatandaşa tazminat davası açma hakkı doğdu. Bu tarihler arasında faiz zararına uğrayan vatandaşlar zararlarını bankalardan tazmin edebilecek

Bankaların faizleri tüketici aleyhine birlikte belirlediklerinin Rekabet Kurulu kararıyla kanıtlanması üzerine, 2007-2011 tarihleri arasındaki 5 yıllık dönemde bu 12 bankadan kredi kullanan, mevduat yatıran, kredi kartı faizi ödeyen vatandaşlar, uğradıkları zararları bankalardan geri alabilmek için tüketici mahkemelerine dava açmak istedi. Ancak tüketici mahkemeleri, böyle bir davayı kabul etme yetkileri olmadığı gerekçesiyle başvuruları geri çevirdi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Bunun üzerine tüketici mahkemeleri Yargıtay'a şikayet edildi. Sonunda Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi, 19 Ekim 2016 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla tüketici mahkemelerine davaları kabul etme zorunluluğu getirdi.

12 BANKAYA TOPLAM 1 MİLYAR 116 MİLYON 957 BİN LİRA CEZA

Rekabet Kurulu, şikayetler üzerine Türkiye'nin en büyük 12 bankasını kredi ve kredi kartı faizlerinde anlaşarak hareket ettikleri gerekçesiyle 2011 yılında inceleme başlattı. Kurul 16 Aralık 2015'te 12 bankaya toplam 1 milyar 116 milyon 957 bin lira ceza kesti.

KİM NEREYE DAVA AÇACAK?

Vakıf, dernek ve kamu kuruluşları asliye hukuk mahkemelerine, firmalar ve tarım kredisi kullanan çiftçiler ticaret mahkemelerine, bireysel banka müşterileri ise tüketici mahkemelerine belirsiz alacak davası açabilecek. Davaya banka büyük olasılıkla itiraz edecek. Bu durumda dava tüketici mahkemesine gelecek. Buradan çıkacak karara göre dava Yargıtay'a taşınacak.