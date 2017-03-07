Türk işadamları Almanya’daki ırkçılıktan şikâyetçi

Almanya’da ırkçılığın ve ırkçı partilerin yükselişi, ülkede 500 bin kişiye istihdam sağlayan Türk işadamlarını da rahatsız ediyor. ATİAD Başkanı Sarıyar, “Afd’nin talepleri kabul edilemez” dedi

Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) tarafından düzenlenen Türk- Alman Ekonomi Günü'ne yükselen aşırı sağ damga vurdu. Altıncı kez düzenlenen kongrede konuşan derneğin Başkanı Aziz Sarıyar, şunları söyledi: "Siyasi ve ekonomik anlamda en büyük değişiklikleri yaşıyoruz. Avrupa Birliği'nin devamı bile sorgulanmaya başlandı. Avrupa'da uyum yeni bir olay değil. Çoğu zaman baskılar ve krizler daha iyi bir uyum sürecine neden olmuştur. Aşırı sağcı partiler popülist politikalarla yükseliyor. Almanya'da Afd gibi parti programında ırkçılığı açık açık yazan bir parti büyük oranlarda oy alabiliyor. Almanya'da son dönemlerde siyasette ırkçılık ve popülizm kullanılıyor. Afd gibi bir partinin, çok kültürlü bir toplumu reddeden bir parti programında bu tür istekleri ve talepleri kabul edilemez. Bu görüşteki bazı partiler hükümetlerde yer buluyor. Şu ana kadar yaşanan kazanımlar kaybolabilir."

50 MİLYARLIK CİRO VAR

Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu Türkiye'nin de Avrupa'ya ihtiyacı olduğunu belirten Sarıyar, iki tarafın da buna göre adımlar atması gerektiğini belirtti. Sarıyar ayrıca, iki taraf arasındaki ilişkilerin referandum sonuçlarına göre belirlenmesinin de yanlış olduğunu dile getirdi. Türk kökenli girişimciler tarafından Avrupa'da faaliyet gösteren 149 binin üzerindeki işyerinin yaklaşık 100 bini Almanya'da kuruldu. Toplam 8 milyar euro yatırımı olan şirketler yılda 50 milyar euro ciro gerçekleştiriyor ve 500 bin kişiye istihdam sağlıyor.



SUCUK VE BULGUR ALMAN SÖZLÜĞÜNE GİRDİ

Sağlıklı beslenme trendleri ve geleneksel Türk yemekleri Almanya'da birçok Türk ürününü sözlüklere soktu. Döner tüketiminin fast food alanında Alman sosisini geçmesinin ardından son olarak bulgur ve sucuk en popüler Alman yemekleri arasına girdi. Almanya ve çevresindeki Türk marketçilerinin en büyük tedarikçilerinden biri olan Marmara Gıda'nın ikinci kuşak patronu Volkan Kuru, "Sağlıklı beslenme trendleri nedeniyle Almanlar tarafından bulgur çok tüketilmeye başlandı. Ayrıca Almanlar Türk arkadaşlarını barbeküye davet edip yanlarında getirdikleri sucuğu tadınca artık 'sucuk getir' demeye başladı. Sucuk da artık Almanlar arasında en popüler gıdalardan biri" dedi. Almanya'daki etnik gıda pazarının büyüklüğünün 15 milyar euro olduğunu söyleyen Kuru, şirketin yıllık cirosunun 100 milyon euro olduğunu ifade etti. Kuru, hane başı aylık ortalama 800 euroluk bir gıda harcaması olduğunu ve etnik pazarın daha büyük potansiyeli bulunduğunu belirtti.

ÇORAK TOPRAKLARI CANLANDIRAN İKİ TÜRK

Almanya'da turizm alanında iş dünyasına adım atan kimya mühendisi kökenli Müfit Tarhan ise ortağı Aydoğan Cengiz ile dünyada ses getiren bambaşka bir alanda faaliyet gösteren inovatif bir yatırıma imza atmış. Çölleşmiş bir toprağı bile tarıma uygun hale getirebilen ve verimliliği artıran humik acid adlı üründe dünya pazarının yarısını elinde tutan Müfit Tarhan ve Aydoğan Cengiz'in şirketi Humin Tech, bu ürünü kömürden geliştiriyor. 35 bin metrekare alanda üretim yapan tesiste sıfır atıkla, çevreye zarar vermeden üretim yaptıklarını söyleyen Tarhan, "70 ülkeye ihracatımız var. Fabrikanın yıllık üretimi 4 bin ton. 15 bin tonluk üretim kapasitesi var şu anda. Rakiplerimiz ise Amerikalılar ve Çinliler. Ancak bizim üç patentimiz var bu konuda" dedi.