Türk şirketlerden küresel atak

Türkiye’deki şirketlerin küresel başarılarına her gün yeni halkalar ekleniyor. Canovate, İngiliz Body Armour’un üretim altyapısını İstanbul’a taşırken, Cardtek de 25 ülkeye teknoloji ihraç etmeye başladı

DUBAİ'NİN ÖDEME SİSTEMİNİ KURUYOR

2001'den bu yana ödeme sistemleri alanında uçtan uca çözümler sunan Cardtek, küresel bir marka olmayı başardı. Bankacılıkfinans sektörü başta olmak üzere mobil, e-ticaret, kamu, ulaşım ve perakende sektörlerine finansal ödeme teknolojileri sunan firmaya Hindistan'dan Dubaiye, ABD'den Almanya'ya kadar yoğun ilgi var. 25 ülkeye teknoloji ihraç eden Cardtek 400'ün üzerinde çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin son başarılarından biri de akıllı şehirler projeleri. Dubai'deki mobil ödeme sistemlerinin kurulumunda yer aldıklarını ifade eden Cardtek CEO'su Ayşe Nil Sarıgöllü, "Dubai'deki mobil ödeme platformunun kurulmasında yer aldık. EmPay adı verilen bu proje ile su, elektrik, gaz aboneliklerinde, loyalty programlarında, okullarda, restoran zincirlerinde, taksilerde ve daha birçok alanda ödemeler mobil cihazlar üzerinden yapılabilecek şekilde tasarlandı. Proje, bankalar, döviz büroları gibi kurumların bazı işlemlerinde de kullanım alanı bulacak. Yine mobil operatör hatları üzerinden de EmPay ile ödeme yapılabilecek" dedi. Sarıgöllü diğer küresel başarılarına ilişkin ise şu bilgileri verdi: "Ürettiğimiz teknoloji ile Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Hindistan'da ödeme teknolojileri alanında dünyada ilk olma özelliği taşıyan 20'den fazla projeyi hayata geçirdik. Bu projeler arasında ilk temassız kredi kartı, kol saati üzerinden ödeme, ilk ekranlı kredi kartı, ulaşımdaki ilk temassız kredi kartı uygulaması, cepte cüzdan, yeni nesil yazarkasa POS entergrasyonu, televizyon üzerinden alışveriş uygulaması ve SMS ile çalışan ödeme sistemi yer alıyor."



PENTAGON'A ÇELİK YELEK ÜRETİYOR

Türkiye'nin savunma sanayiinde gösterdiği performansa her gün yeni halkalar ekleniyor. Bu alanda kritik adımlar atan Türk şirketleri şimdi de yurtdışında iki önemli başarı sağladı. Türkiye'nin köklü sanayi şirketlerinden Canovate dünyaca ünlü İngiliz güvenlik firması Body Armour'u satın aldı. Termal kamera, çelik yelek, balistik ürünleri konusunda faaliyet gösteren şirket, Amerikan ve İngiliz ordusunun en önemli çelik yelek tedarikçisi. Canovate Yönetim Kurulu Balkanı Can Gür, "İngiltere Manchester'daki fabrikayı Çekmeköy'e getireceğiz. Fabrikada kurulum başladı. Ürünler buradan tüm dünyaya satılacak. Ayrıca, balistik test merkezi kuracağız. Yılda 100 bin adet, çelik yelek, balistik battaniye, balistik kalkan üretimi hedefliyoruz. Yurtiçi mühendislerin yanı sıra, birçok Ar-Ge projesinde yurtdışından da mühendislerle çalışıyoruz. Sektörümüze çok sayıda buluş kazandırdık" dedi.



Komşu'dan ihale aldı

Canovate, geçtiğimiz dönem Yunanistan'ın ülke genelindeki en büyük fiber altyapı ihalesini de almayı başardı. Amerikalı, Çinli ve Alman 6 uluslararası firmayı geride bırakan Canovate dünya genelinde fiber optik ve data center (veri merkezi) üretiminde devler ligine çıktı. Projede, 3 yıl içinde 2 milyona yakın kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.



