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2B'de süre 6 ay uzatıldı

AA
  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 10:22 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 10:37
2B'de süre 6 ay uzatıldı
2B'de süre 6 ay uzatıldı

Kamuoyunda "2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 6 ay uzatıldı.

nde başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 'de yayımlandı.

6 AY UZATILDI

Buna göre, 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışına ilişkin olarak, süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme sürelerinin 6 ay uzatılmasına karar verildi.

Söz konusu karar, dünden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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