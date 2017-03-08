Almanya'dan Türk STK’larına vergi kıskacı

Bakanların referandum için konuşma yapmasını engelleyerek ipleri geren Almanya, şimdi de Türk Sivil Toplum Kuruluşları ve şirketlerine baskı yapıyor. AK Parti milletvekili Külünk, “Alman hükümeti vergi memuru gönderip, dava açmakla tehdit ediyor” dedi

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Alman hükümetinin Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve şirketlerine baskı uyguladığını söyledi. Külünk, Türk STK ve şirketlerinin bakanların Almanya'da referandum toplantısı yapmalarına izin verilmemesine tepki göstermemeleri için vergi memurları ve dava açmakla tehdit edildiğini ifade etti.



AÇIKÇA TEHDİT

SABAH'a açıklamalarda bulunan Külünk, Avrupa'nın kendine itiraz etmeyecek bir Türk toplumu istediğini belirterek, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın söyledikleri son derece önemli. Son dönemde Avrupa'daki sivil toplum örgütlerinin, Türk topluluklarının konuşmadıklarını görüyoruz. Oysa kendi Cumhurbaşkanlarına saldırılırken, bakanların konuşmaları yasaklanırken, Avrupa'yı demokrasiye davet etmeleri gerekirken hepsi suskun. Çünkü, Almanya açıktan tehdit ediyor. 'Konuşursanız başınıza iş gelir' diyor. Almanya vergi dairelerini oradaki sivil toplum örgütlerini teslim almak için tehdit aracı olarak kullanıyor. Türk şirketlerine vergi memurlarını, polislerini gönderiyor."



FETÖ YÖNETİME SIZDI

FETÖ'cülerin Alman yönetimine sızdığına dikkat çeken Külünk, "FETÖ'cüler şu an ciddi network üzerinden Türkiye ve Tayyip Erdoğan düşmanlığını tahrik ediyor. Bu tahriki belli bir noktaya getirip Türkler'e yönelik caydırıcı ve diktatöryel uygulamaların yolunu açıyorlar" dedi.



İÇ SİYASET MALZEMESİ YAPTILAR

Almanya'da sonbaharda seçimlerin olduğunu anımsatan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, bunun iç siyaset malzemesi olarak kullanıldığını, Almanya'nın bu tavrının seçimlere kadar süreceğini söyledi. Külünk, Almanya'da etkili olan Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye isimlerin yönetimine sızdığına da vurgu yaparak, son dönemdeki çabaların FETÖ bağlantılı olabileceğini ima etti.