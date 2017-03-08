İsveç’ten çifte standart

Avrupa’nın ırkçı ve çifte standartlı uygulamalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ülkeye gelenlere yeni bir karbon vergisi koyan İsveç, Avrupalı turistten 8.5 euro alırken, Türkler’e 29.5 euro ilave yük getirecek

Almanya, Avusturya ve Hollanda'nın ardından İsveç'ten de çifte standartlı bir karar geldi. İsveç hükümeti, hava taşımacılığının neden olduğu karbon salınımını bahane ederek, havalimanında ekstra vergiyi meclis gündemine getirdi. Tasarıya göre Avrupa Birliği ülkelerine seyahatte kişi başı 8.5 euro vergi uygulanırken, Türkiye için bu miktar neredeyse dört katı 29.5 euro olarak belirlendi. Bu kararın emsal olması halinde Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gidişlerde bir engel daha çıkarılmış olacak. 2016 itibarıyla Türkiye'den İsveç'e giden turist sayısı 13 bin 485 kişi oldu. Bu rakam 2015'te 8 bin 265 düzeyindeydi. Son beş yılda ise İsveç'e giden Türk sayısında tam 6 kat artış yaşandı. Avrupa Birliği'nin, iklim değişikliğiyle mücadele önlemleri kapsamında 2012 yılında başlattığı karbon salınımı vergisi, birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanması nedeniyle uygulanmıyordu. Ancak İsveç hükümeti, 2012'de alınan kararın uygulanması için yasa tasarısı hazırladı. Mart ayı içinde İsveç meclis gündemine gelecek tasarı 2018'den itibaren hayata geçirilecek.



TÜRK'E 29.5, YUNAN'A 8.5

İsveç hükümetinin bu kararını değerlendiren DETUR CEO'su Firuz Bağlıkaya, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birçok bakanlığa başvurup düzeltilmesi talebinde bulunduklarını belirtti. Konuyla ilgili bilgi veren DETUR'un CEO'su Firuz Bağlıkaya, uygulanması düşünülen kişi başı vergi miktarının 3 kategoriye ayrıldığını belirterek kategoriler ve fiyatlandırmayı şöyle açıkladı: "Yunanistan ve İspanya'nın da bulunduğu AB içinde kalan ülkeler için 8.5 euro. AB dışında olup, Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na 6 bin kilometreye kadar olan uçuş mesafesinde kalan ülkeler için 29.5 euro. Bu kategoride Türkiye ve Mısır da bulunuyor. Üçüncü kategori ise AB dışında olup Arlanda Havalimanı'na 6 bin kilometreden daha uzun uçuş mesafesinde kalan ülkeler için 45 euro."





Türk turistin 16'ncı tercihi



GİRİT ADASI DALAMAN'DAN UZAK

Taslağın meclisten geçmesi durumunda 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmesinin planlandığına işaret eden Firuz Bağlıkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Uçakların havaya bıraktığı karbon miktarının siyasi sınırlarla ne ilgisi var? Bir uçağın AB ülkelerine uçarken havayı daha az kirlettiği söylenebilir mi? Bir nevi havayı kirletme vergisinin uçuş süresi ve mesafesine göre olması gerekir. Stockholm'den Yunanistan'ın Girit Havalimanı'na giden uçak 2 bin 714 kilometre uçuyor. Türkiye'nin Dalaman Havalimanı'na giden uçak 2 bin 673 kilometre uçuyor. Yani Dalaman'a uçmanın mesafesi ve havada karbon salınım süresi daha kısa. Ama buna rağmen Girit'e giden turist 8.5 euro vergi ödeyecek, Dalaman'a giden ise 29.5 euro."