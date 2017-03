Kadın istihdamı artışında lider Türkiye

Kadın istihdamı, son iki yılda yüzde 7.8 ile erkeklerdeki artışı ikiye katladı. Türkiye 2007-2015 arasında ise yüzde 77 ile kadın çalışan artışında dünya lideri

Türkiye ekonomisi, tüm dünyayı kasıp kavuran 2008 küresel krizinden yara almadan çıkarken, o tarihten bu yana yaratılan istihdamdan da aslan payını kadınlar aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün yayımlanan "İstatistiklerle Kadın 2016" çalışmasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50.2'sini erkek, 49.8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin 40 milyon 43 bin 650 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 39 milyon 771 bin 221 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.



8.2 MİLYON KADIN İSTİHDAMI

2016 yılı kasım ayı itibarıyla Türkiye'de toplam istihdam 27 milyon 67 bin kişiye ulaştı. 2014 sonuna göre istihdamda yüzde 5.5 artış oldu. Bu dönemde erkek istihdamı yüzde 4.5 artarak 18 milyon 856 bin kişiye çıkarken, kadın istihdamı ise yüzde 7.8'lik artışla 8 milyon 211'e çıktı. Yükseköğretim yapmış kadınlarda işgücüne katılım yüzde 71.6'ya ulaşırken, bu oran okuryazar olmayanlarda yüzde 16.1 oldu.



TÜRKİYE OECD BİRİNCİSİ

Öte yandan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın Raporuna göre, Türkiye, 2007-2015 yılları arasında düzenli ücretli işlerde 2 milyon 160 bin kadına net iş sağlayarak "kadın istihdamını en fazla artıran ülkeler" sıralamasında 63 ülke içinde yüzde 77'lik oranla ilk sırada yer aldı. Rapora göre, Türkiye ekonomisi 2007-2015 yılları arasında düzenli ücretli sınıfında 5 milyon 325 bin kişi için iş yarattı ve bu işlerin yaklaşık yüzde 40'ında kadınlar çalıştı. Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre de 2015'te yükseköğretim mezunu kadınların yıllık ortalama esas iş gelirleri 29 bin 238 lirayken, lise mezunu kadın çalışanların 16 bin 124 lira olarak hesaplandı. Bir okul bitirmeyen kadın çalışanların iş gelirleri de 8 bin 528 lira oldu. TBMM'deki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4.5, 1995'te ise yüzde 2.4 iken, 2016 yıl sonra bu oran yüzde 14.7'ye yükseldi.



ÜNYADAKİ İŞLERİN % 66'SINI KADINLAR YAPIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Aras Kargo Üst Yöneticisi (CEO) Evrim Aras, kadınların iş hayatında daha aktif olmalarının, ülkelerin gelişmişlik düzeyi üzerinde çok önemli etkilerinin olduğu herkes tarafından kabul edildiğini kaydetti. Son 5 yılda kadınların sahip olduğu işletme sayısında yüzde 90 artış olduğunu belirten Aras, dünyada varolan işin yüzde 66'sı kadınlar tarafından yapıldığını ama buna karşılık dünya gelirinin sadece yüzde 10'u kadınlara ait olduğunu kaydetti. Aras, "Bu oranların kadınların lehine artırılması ve kadına şiddete son verilmesi için hepimizin elini taşın altına koyması lazım. Biz TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Aras Kargo olarak gereken her türlü adımı atmaya hazırız" dedi.





KADIN YÖNETİCİ DAHA FAZLA KÂR ETTİRİYOR

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye'de kadının iş gücüne katılımının yüzde 33 seviyesinde olduğunu belirterek, "Kamusal alanda, siyasette, eğitimde hala gidilmesi gereken çok yol var" dedi. Sabancı Holding tarafından Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen "Hayata Yön Verenler" başlıklı panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sabancı, hayatın her alanını şekillendiren kadınların önemini hatırlatmak için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi. Sabancı Vakfı aracılığı ile daha sağlam bir gelecek için katkı yapmaya çalıştıklarını dile getiren Sabancı, "Sabancı Vakfı olarak kadın alanındaki çalışmalara son 10 yılda 15 milyon liraya yakın kaynak aktardık. Doğrudan 170 bin, dolaylı olarak 700 bine yakın kişiye ulaşıldı" dedi. Kadınların iş yaşantısındaki önemine de değinen Sabancı, "Kadınların yönettikleri şirketlerin yüzde 15 daha fazla kâr ettiklerini görüyoruz. Kadınlar artık sınırların ötesine geçiyor, şartları zorluyor" dedi.



TARIMIN BELKEMİĞİ 2.2 MİLYON KADIN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda çalışan 2.2 milyonu aşkın kadının, ev işlerinin yanı sıra tarımsal üretimin de merkezinde yer aldığını belirterek, "Günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçiler, tarımın da belkemiğidir. Tarımsal üretimin yarıdan fazlasını kadınlar gerçekleştiriyor" dedi. Bayraktar, sektördeki 5 milyon 53 bin kişiden 2 milyon 242 binini kadınların oluşturduğunu bildirdi. Bayraktar, tarımda çalışan kadınların yüzde 81.6'sının ücretsiz aile işçisi, yüzde 8.1'inin ücretli-yevmiyeli, yüzde 10.2'sinin kendi hesabına çalışanlardan oluştuğuna, sadece 2 bininin ise işveren konumunda bulunduğuna dikkati çekti. Kadın çiftçilerin, pozitif ayrımcılığı hak ettiğini kaydeden Bayraktar, "Kadın çiftçiler, çalıştıkları her yıl için ilave 120 gün, 3 yılda 1 yıl yıpranma almalıdır. Devlet, kadın çiftçilerimize yüzde 50 oranında prim desteği vermelidir" dedi.



KADINLAR % 16 DAHA AZ MAAŞ ALIYOR

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot, kadınların yüzde 16 daha maaş aldığını söyledi. EBRD ev sahipliğinde düzenlenen "Kadın Girişimciliğinde Sürdürülebilir Büyüme Konferansı"nda, konuşan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya da 2016'da gerçekleştirdikleri tüm aktif iş gücü programlarından istifade eden erkeklerin sayısı 207 bin iken, bu rakamın kadınlarda 213 bin olduğunu söyledi.



KIDEMLİ YÖNETİCİLERDE TÜRKİYE ÖN SIRADA

Türkiye'de şirketler giderek artan bir ilgiyle kadın temsilini artırma çabası gösteriyor. "Kadınlar İş Dünyasında Parladıkça Araştırması Türkiye Ülke Raporu"na göre mevcut durumda, Türkiye'de kadınlar kıdemli yönetici pozisyonlarının yüzde 30'unu ve üst yönetim pozisyonlarının yüzde 26'sını ellerinde tutuyor. Bu oranlar dünyadaki tüm şirketler genelinde sırasıyla yüzde 26 ve yüzde 20.





Wall Street'teki meşhur boğa heykelinin karşısına bir kız heykeli konularak, şirket yönetimlerinde yetersiz kadın temsiline vurgu yapıldı.