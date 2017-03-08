Sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı!

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Aynı ayda arındırılmamış verilerle sanayi üretimi yüzde 4,3 arttı.

Foreks anketinde yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin yüzde 1,9, arındırılmamış sanayi üretiminin yüzde 4,1 artacağı beklentisi oluşmuştu.



Aylık bazda Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,3 artarken, arındırılmamış sanayi üretimi yüzde 12,0 düşüş gösterdi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,5 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %13,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,2 arttı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %3,7 ile enerjide gerçekleşti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %18,0 ile mobilya imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %12,5 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) ve %11,2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.



EN YÜKSEK AZALIŞ BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış %15,9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, %4,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve diğer imalatlar takip etti.