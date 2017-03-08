SGK Başkanı Bağlı emekliye müjdeyi verdi!

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı bankaların emeklileri kendilerine çekmek için ücret arttırmayı planladıklarını açıkladı ve promosyon ödemelerinin 450 lirayı aşacağını işaret etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, yaklaşık 2,5 milyon emekli promosyon alabilmek için 8 bankaya taahhütte bulundu. Aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler arasından 1,5 milyonuna 5 banka tarafından promosyon ödemesi yapıldı. Yaklaşık 11,5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren banka promosyonu konusu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

ŞARTLAR KALDIRILDI

Daha önce belirlenen "iki otomatik ödeme verme ve kredi kartı alma" şartının kaldırılmasıyla cazip hale dönüşen banka promosyonu için emekliler, hiçbir şart olmadan promosyon vermeyi kabul eden 14 banka ile PTT'nin kapısını çalmaya başladı.



Yaklaşık 2,5 milyon emekli promosyon alabilmek için 8 bankaya taahhütte bulunurken, aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler arasından 1,5 milyonuna 5 banka tarafından promosyon ödemesi yapıldı.

206 MİLYAR LİRAYA YÜKSELECEK

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere aylıkları kapsamında geçen yıl yaklaşık 185 milyar lira ödeme yaptıklarını belirterek, bu yıl rakamın 206 milyar liraya yükselmesinin planlandığını bildirdi.

"DAHA FAZLA PROMOSYON ÖDENEBİLİR"

Emeklilerin banka promosyonu alabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Bağlı, şöyle konuştu:

"Tüm şartların kaldırılmasıyla promosyon, emeklilerimiz için daha da cazip hale geldi. Bin liranın altında aylık alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerinde emekli aylığı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılması belirlenmişti. Tabii bunlar asgari rakamlar. Bankalar, yeni emeklileri müşteri portföyüne katabilmek için daha yüksek rakamlar verebilir. Duyumlarımız, bankaların promosyon konusunda ciddi bir rekabet içerisinde oldukları ve emeklileri kendilerine çekmek için daha yüksek rakamları ödemeyi planladıkları yönünde."