1.5 milyarlık proje son viraja girdi

İzmir-İstanbul arasını 2 saat 50 dakikaya indirecek olan 1.5 milyar liralık İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 26 kilometrelik bölümü açıldı. Başbakan Binali Yıldırım, açılış töreninde, "26 kilometresi açılan otoyol 3 gidiş, 3 geliş şeklinde. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yolları böldük gönülleri birleştirdik" diye konuştu. Projeyle ilgili de bilgi veren Yıldırım, "İstanbul-İzmir Otoyolu 2018'de bitecek. İki şehir arasındaki yolculuk 2 saat 50 dakikaya inecek" mesajını verdi.



İKİ MİLYAR $ KAYNAK

Kınık'ta da konuşan Yıldırım, Türkiye'ye son 2 ayda 1 milyar doların üzerinde net kaynak girdiğini belirterek, "Bütün bunlar istikrar sayesinde" dedi.