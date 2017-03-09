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1.5 milyarlık proje son viraja girdi

  • Giriş Tarihi: 9.3.2017
1.5 milyarlık proje son viraja girdi
1.5 milyarlık proje son viraja girdi

İzmir-İstanbul&nbsp; arasını 2 saat 50 dakikaya indirecek olan 1.5 milyar liralık İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 26 kilometrelik bölümü açıldı. Başbakan Binali Yıldırım, açılış töreninde, &quot;26 kilometresi açılan otoyol 3 gidiş, 3 geliş şeklinde. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yolları böldük gönülleri birleştirdik&quot; diye konuştu. Projeyle ilgili de bilgi veren Yıldırım, &quot;İstanbul-İzmir Otoyolu 2018'de bitecek. İki şehir arasındaki yolculuk 2 saat 50 dakikaya inecek&quot; mesajını verdi.

İKİ MİLYAR $ KAYNAK
Kınık'ta da konuşan Yıldırım, Türkiye'ye son 2 ayda 1 milyar doların üzerinde net kaynak girdiğini belirterek, &quot;Bütün bunlar istikrar sayesinde&quot; dedi.