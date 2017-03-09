Almanya turizmde Türkiye’ye mecbur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Avcı Almanya’da turizm fuarındaki 3 bin metrekarelik Türkiye standını açtı. TÜRSAB Başkanı Ulusoy, “Alman tur operatörleri Türkiye’ye mecbur” dedi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı 51'inci kez kapılarını açtı. Türkiye'nin 3 bin 79 metrekarelik alanda, otel, tur operatörü, acente, dernek ve birliklerinde aralarında olduğu 133 katılımcıyla çıkartma yaptığı fuarda, destinasyon bazlı tanıtım öne çıktı. Şehirler ve bölgelerin yoğun katılım gösterdiği fuarda ayrıca bu yıl ilk kez sağlık turizminin tanıtımına yönelik stant açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılışını yaptığı Türk standına ilgi oldukça yüksekti. Fuarda açılış konuşmasını yapan Turizm Bakanı Nabi Avcı, son dönemde tanıtım stratejisini değiştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, gastronomiden sağlık turizmine, macera turizminden dini miras alanlarına kadar turizmin her çeşidinde olağanüstü zengin, belki de dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğunu kanıtlayan sunumlarımız var. Buradan hareketle Türkiye'yi sadece genel bir Türkiye markası üzerinden değil, il, destinasyon ve ürün bakımından da ayrı ayrı tanıtıyoruz" dedi. Bakan Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Komşunu da al gel' kampanyasını da hatırlatarak Almanya'da yaşayan gurbetçilere çağrıda bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "Türkiye'ye gelen Almanlar, Türkiye ile Almanya arasında bizim en önemli dostluk köprümüzdür" ifadelerini kullandı.



ÇAVUŞOĞLU'NA PROVOKATİF SORU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, fuarda yabancı basın mensuplarıyla da bir araya geldi. Bir gazetecinin "Ülkenizde gazeteciler tutuklanıyormuş, gelirsek tutuklanır mıyız?" şeklindeki provokatif sorusuna, "Ülkemizde kimse gazetecilik mesleğinden dolayı tutuklanmıyor. Gazeteciler hukuk karşısında sadece gazeteci oldukları için dokunulmazlık kazanmazlar. Sorumluluk taşırlar" dedi.



REZERVASYONLARI KASTEN BEKLETİYORLAR

Anı Tur Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çilsal, Almanya ile olan ilişkilerin16 Nisan'dan sonra toparlanacağını vurgulayarak, şunları söyledi: "Almanya tamamen politik davranıyor. Rezervasyonları bilerek ve kasten bekletiyor. Paniğe gerek yok. Çünkü bizden vazgeçemezler. Bu yılı 2016'nın da üzerinde kapatırız."